ChatGPT postao dežurni "terapeut" generacije Z: Širi se novi viralni trend, pričaju o osećanjima i traže savete

Samo u martu, korisnici TikToka objavili su 16,7 miliona objava o korišćenju ChatGPT-a kao ličnog terapeuta, ali stručnjaci za mentalno zdravlje upozoravaju na ovaj sve rašireniji trend u kojem se alati veštačke inteligencije koriste za suočavanje sa anksioznošću, depresijom i drugim psihičkim poteškoćama – umesto stvarnih terapeuta.

"Korišćenje ChatGPT-a me bukvalno učinilo manje anksioznom osobom – kada je reč o dejtovima, zdravlju, karijeri", rekla je jedna korisnica u TikTok videu objavljenom prošlog meseca. "Kada me uhvati anksioznost, umesto da zatrpavam roditelje porukama ili davim prijatelje, kao ranije... pre nego što išta od toga uradim, snimim glasovnu poruku sa svojim mislima i pošaljem je ChatGPT-u. Zaista ume da me smiri i pruži mi trenutno olakšanje – nešto što, nažalost, nije dostupno svima", poručila je.

Slično radi i još jedna TikTok korisnica, Karli, koja kaže da koristi platformu "stalno" kao oblik "besplatne terapije", budući da radi u startupu gde je pod velikim stresom. "Ispričam mu sve što se dešava, kako se osećam, do najsitnijih detalja, kao da razgovaram s prijateljicom - i dobijem najbolji mogući savet", rekla je. "Može ti čak dati i uputstva za vođenje dnevnika, zapravo, dobićeš šta god da zatražiš."

Ali te korisnice nisu izuzetak. Istraživanje platforme Tebra pokazalo je da jedan od četvoro Amerikanaca radije razgovara sa AI chatbotom nego da ide na terapiju. U Ujedinjenom Kraljevstvu, sve više mladih odlučuje se za virtuelnog AI savetnika za mentalno zdravlje umesto skupih privatnih seansi.

"On informacije crpi s Gugla"

Prema pisanju lista The Times, podaci organizacije Rethink Mental Illness pokazuju da je više od 16.500 ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu čekalo na psihološku pomoć duže od 18 meseci, što dodatno podstiče korisnike da potraže brža i jeftinija rešenja poput AI alata. Ipak, iako su ovi botovi dostupni i praktični, kritičari upozoravaju da im nedostaje ljudska empatija – što može predstavljati ozbiljan rizik za one koji se nalaze u krizi i kojima je potrebna personalizovana terapija.

Takođe je upozorio na opasnost da ljudi zamene savete AI alata sa stručnošću licenciranih terapeuta koji imaju godine iskustva i znaju kako da prilagode svoj pristup svakoj osobi.

"Posebno me brinu ljudi kojima su možda potrebni psihijatrijski lekovi, a koriste veštačku inteligenciju da bi se osećali bolje - kao da im je to terapija. A ponekad... terapija i lekovi su neophodni. Takvu vrstu pomoći jednostavno nije moguće dobiti bez stvarnog stručnjaka. To je nešto što se ne može prepustiti AI-u", poručuje, piše Index.hr.

