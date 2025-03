Manus je novi AI agent iz Kine koji obavlja širok spektar zadataka, od planiranja putovanja do pisanja koda, i ima cilj da konkuriše AI alatima poput DeepSeek-a.

Njegova jedinstvena kombinacija više jezičnih modela i rada zasnovanog na oblaku čini ga svestranim asistentom za profesionalne i svakodnevne zadatke.

U svijetu vještačke inteligencije koji se brzo razvija, novi igrač iz Kine se pojavljuje i pravi talase u tehnološkoj zajednici. Predstavljamo Manus, revolucionarni AI agent koji tvrdi da može da uradi gotovo sve. Od planiranja vašeg sledećeg putovanja do sprovođenja dubokih istraživanja tržišta nekretnina, Manus se pojavljuje tamo gdje drugi AI alati nisu uspjeli. Ali, može li stvarno da ispuni očekivanja i premašiti DeepSeek?

Manus: Više od običnog generatora teksta

Manus, koji je razvila kineska startap kompanija Monica, postavlja nove standarde u AI inovacijama. Za razliku od tradicionalnih modela koji se ograničavaju na generisanje teksta, Manus je AI moćni alat sposoban da preuzima složene zadatke u stvarnom svijetu samostalno.

Prema riječima njegovih tvoraca, ovo nije još jedan "modni chatbot", Manus je dizajniran da donosi konkretne, primjenljive rezultate u širokom spektru oblasti, od poslovnih operacija do svakodnevnog života.

"Manus ne samo da obrađuje podatke, on stvara rezultate," tvrde njegovi kreatori. "To je sveobuhvatan AI agent koji nadmašuje osnovne funkcije, dizajniran da preuzme sve, od svakodnevnih zadataka do profesionalnih izazova."

Demo video koji je sve oduševio

Demo video u kojem su prikazane sposobnosti Manusa brzo je postao viralan, i mnogi ga upoređuju sa čuvenim DeepSeek trenutkom iz početka godine. Za razliku od većine AI modela koji se oslanjaju na jedan sistem, Manus koristi kombinaciju više velikih jezičnih modela (LLM), što ga čini mnogo svestranijim.

Monika je čak pokrenula posvećeni sajt za Manus, pozicionirajući ga kao ultimativnog asistenta za profesionalne i svakodnevne zadatke. Dok se alati poput OpenAI-ovog Operatora i Google-ovog Gemini Deep Research-a fokusiraju na specifične industrije, Manus je osmišljen za širu primjenu.

Šta sve Manus može?

Pa, sposoban je da preuzima zadatke poput planiranja putovanja, sprovođenja finansijskih analiza, razvijanja interaktivnih veb sajtova, ocjenjivanja biografija, dizajniranja edukativnih programa, pisanja Python skripti, pa čak i obavljanja online kupovine, sve to autonomno.

Ključ njegove efikasnosti leži u asinhronom radu zasnovanom na oblaku, što znači da korisnici mogu delegirati zadatke Manus-u i nastaviti sa svojim danom dok sistem obavlja posao u pozadini, donoseći gotove rezultate kada je to potrebno. Ali ovde postaje interesantno: Monica nije otkrila sve tehničke detalje iza Manusa, što izaziva i znatiželju i skepticizam.

Manus vs. DeepSeek

Prema tvrdnjama kompanije, Manus daleko nadmašuje OpenAI-ov DeepResearch na GAIA (General AI Assistant) skali, ali još uvijek ima mnogo toga da se otkrije. Trenutno je Manus dostupan samo ograničenom broju testera, a datum šire dostupnosti nije poznat.

Nedostatak transparentnosti u vezi sa tehničkim detaljima izazvao je zabrinutost. Međutim, Yichao 'Peak' Ji, šef istraživanja u Monici, obećao je uskoro podijeliti više informacija.

Reakcije testera su bile pomiješane: Victor Mustar, produkt menadžer u Hugging Face-u, nazvao je Manus "najimpresivnijim AI alatom koji je ikada testirao", dok je Alexander Doria, suosnivač AI startupa Pleias, prijavio česte greške tokom korišćenja.

DeepSeek: Tehnologija koja menja igru

Da bismo stavili stvari u perspektivu, podsjetimo se na DeepSeek, kineski AI model koji je nedavno izazvao veliku pažnju tvrdnjom da može konkurisati američkim tehnološkim gigantima kao što je OpenAI - tvorac ChatGPT-a, ali uz znatno niže troškove razvoja.

DeepSeek je hvaljen zbog svoje sposobnosti da efikasnije koristi procesorsku snagu, čime smanjuje troškove i povećava kapacitet. Ova inovacija bi mogla omogućiti tehnološkim divovima kao što su OpenAI, Meta i Microsoft da preusmjere računske resurse na nove projekte, sve dok nudi prednost otvorenog koda, što je velika razlika u odnosu na ChatGPT-ov zatvoreni model. Sa DeepSeek-ovim napredovanjima, igra u AI svijetu postaje mnogo interesantnija.