PRVO PRIZNAO ZLOČIN, PA REKAO DA JE IMAO PREKID FILMA! Psihijatar Dutina iz "Laze Lazarević": OVO ĆE SE SIGURNO DESITI

Psihijatar iz "Dr Laza Lazarević", dr Aleksandra Dutina, govorila je o dječaku koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu.

Izvor: PINK TV/Printscreen/Privatna arhiva

Da li zlostavljanje životinja u djetinjstvu i u kom periodu, može da bude indikator delinkvencije, agresivog, pa i krimogenog ponašanja? U poslednjih par dana u Srbiji su počinjena dva stravična zločina, dječak (13) je u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu usmrtio devetoro ljudi a sedam ranio, a kod Mladenovca je U.B (21) izveo krvavi pir nasumično pucajući iz automatske puške na grupe mladih. Stravični epilog ovog zločina je osmoro ubijenih i 14 ranjenih.

Prema informacijama koje su procurile u javnost i svjedočenju osoba koje su poznavale U.B, još u ranoj mladosti je pokazivao znake nasilja, tačnije iživljavao se nad životinjama. Da li je ovo pokazatelj agresije i znak da će dijete izrasti u nasilnika i ubicu?

Mučenje životinja

Specijalista klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", psihijatar dr Aleksandra Dutina u gostovanju u jutarnjem programu TV Pink kaže da kada dijete ispolji bilo koju vrstu socijalno neprihvatljivog ponašanja, maltretira životinje, nanosi im bol, da to uvijek treba da bude alarm roditeljima.

"Djeca uzrasta šest, sedam godina, nemaju tu sposobnost da razumiju šta životinji rade. Ne znaju šta je bol šta je patnja... Ponašaju se prema njoj kao prema igrački", kaže dr Dutina i napominje da u tom uzrastu roditelji treba da objasne djetetu da je životinja živo biće, da ona osjeća kad je povrijeđuju i da ne treba tako da postupaju s njom.

U kasnijem periodu, ako se ispolji ovakvo ponašenje, to je već ozbiljan znak upozorenja, kaže dr Dutina. Djeca su u tom periodu svjesna da njihovo ponašanje uzrokuje bol, a ako to rade biću koje im je ljubimac, koje je tu da ih bezuslovno voli, to može da bude pokazatelj da postoji poremećaj.

"Skoro svi nasilnici u svojoj biografiji imaju podatak da su bili nasilni prema životinjama ili da su bili svjedoci nasilja", kaže dr Dutina, ali dodaje da ukoliko je ova vrsta zlostavljanja primijećena kod djeteta, to nužno ne mora da znači da će biti nasilnik. Samo jedna trećina djece kod koje je uočeno ovakvo ponašanje izraste u nasilnike, dok se kod drugih ta vrsta neprihvatljivog ponašanja "ispravi" i dijete se usmjeri na pravi put.

Pogledajte galeriju slika napravljenih ubrzo nakon tragedije u školi "Vladislav Ribnikar u Beogradu.

Vidi opis PRVO PRIZNAO ZLOČIN, PA REKAO DA JE IMAO PREKID FILMA! Psihijatar Dutina iz "Laze Lazarević": OVO ĆE SE SIGURNO DESITI Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 21 21 / 21 AD

Znak promišljenosti

O dječaku koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" i koji je, prema informacijama koje su se pojavile u medijima, vrlo svijesno odabrao kada svoj plan da sprovede u djelo prije svoje 14. godine (u tom slučaju bi moglo da mu se sudi za zločin), kao i način na koji je pozvao policiju i predao sve, vrlo smireno i staloženo, svjestan da mu policijske snage na taj način ne mogu praktično ništa, ne mogu da mu naude sve i da hoće, izazvala je burne polemike u javnosti.

"To nam donekle govori o promišljenosti, pa i zrelosti. Nama je nepojmljivo da neko od 13 godina može da, žargonski rečeno, "dobaci" dotle da se bavi time da li će biti kažnjen ili ne za nešto tako strašno."

Procjena zrelosti se radi u svim psihijatrijskim ustanovama po nalogu suda. Tim psihijatara, psihologa radi sudsko vještačenje, razgovara, uzima podatke, prati ponašanje, šta verbalizuje i na osnovu svega toga donosi sud, daje stvoje mišljenje o trenutnom stanju.

O tome što je dječak, osumnjičeni za masakr u školi "vladislav Ribnikar" priznao zločin, pa u nedavnoj izjavi porekao, rekavši da je "imao prekid filma", to bi sada bilo nagađanje zašto je o uradio, smatra dr Dutina. O motivima će zaključiti vještaci koji s njim razgovaraju, koji prate njegovo ponašanje...

"Ali, svakako ovo što se desilo mora da bude šok i za tu osobu koja je to učinila. Mi pričamo o nekome ko ima 13 godina i ko nikada ranije nije tako nešto uradio. Suočavanje mora da postoji", objasnila je dr Aleksandra.