Aleksandar Vučić je rekao danas da nadležni imaju dokaze o tome da je dječak pratio eksplicitni sadržaj na mrežama.

Izvor: Espreso/Tamara Trajković/privatna arhiva

Masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubijeno devetoro ljudi, šokirao je Srbiju, a sumnja se da je dječaka (13) za krvavi pohod navodno inspirisao video u kome se poziva na oružani obračun sa hejterima. U video-snimku se objašnjava kako se obračunati sa "onima koji te ne vole". Autor, između ostalog, govori da "u današnje vrijeme ima mnogo hejtera, a da su neki od njih čak i vaši prijatelji", a zatim prikazuje pravi arsenal oružja i pripreme za masovnu pucnjavu.

Kako je danas u svom obraćanju potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić, dječak koji je počinio masakr je pratio taj sadržaj i nadležni organi za to imaju dokaz. "Nije samo TikTok u pitanju, već i druge mreže, kakva je razlika Jutjuba i TikToka? Vidjećete ovo na Jutjubu, napravljeno je kao video igrica, spot, u našoj zemlji urađeno, a ovaj mali dječak je to pratio, imamo dokaz", rekao je Vučić.

"Neverovatno je, kao da je indigom preslikano ono što je uradio. Sad da mi optužimo dječake da su oni krivi za to? Da li je bilo neodgovorno to što su uradili, jeste, ali da biste dokazali krivicu za ubistvo morate da pokažete direktnu uzročnu vezu, da je baš ubica zbog toga i samo zbog toga to počinio, ato je nemoguće. Zato sve te priče o rijalitijima, koji se priča zbog politike, a mnogo opasnije stvari se valjaju iza brega, posebno zato što djeca ne gledaju te televizije, ali i o tome smo spremni da razgovaramo i o svemu drugom", dodao je predsjednik Srbije.