Dok su neki iPhone modeli poslije 10 nedjelja izgubili tek četvrtinu vrijednosti, jedan je zabilježio rekordan pad od gotovo 50%.

Izvor: YouTube / MacRumors

Ako kupujete novi iPhone, a cilj vam je da vratite što više novca kada ga u budućnosti budete prodavali - jedan model bi trebalo da zaobiđete u širokom luku. Najnoviji podaci SellCell platforme otkrivaju da je iPhone Air ubjedljivo najgori iPhone po pitanju zadržavanja vrijednosti još od 2022. godine.

Drugim riječima, ovo je uređaj koji najbrže gubi cijenu. Samo deset nedjelja nakon lansiranja izgubio je gotovo polovinu svoje vrijednosti na tržištu "polovnjaka".

Takav pad nije slučajan. SellCell je analizirao otkupne podatke više od 40 američkih servisa u periodu od deset nedjelja, a rezultati pokazuju da je iPhone Air već izgubio između 40,3% i 47,7% vrijednosti, u zavisnosti od izbora memorije. To ga stavlja na samo dno iPhone ponude kada je riječ o isplativosti preprodaje.

Izvor: SMARTLife/ SellCell

Osnovni iPhone Air sa 256 GB, čija je maloprodajna cijena 999 dolara, sada je na tržištu polovnih uređaja jeftiniji za 40,3%. Model sa 512 GB (cijena 1.199 dolara) izgubio je 45% svoje vrijednosti, dok za 1TB verziju, koja košta 1.399 dolara, trenutno je moguće dobiti samo 668 dolara - razlika od 47,7%. Vrijedi napomenuti da je i iPhone 16 Plus sa 128 GB prošle godine u istom desetonedjeljnom periodu izgubio sličnih 41,6% vrijednosti, dok je osnovni iPhone 16 sa 128 GB bio na -44,2%.

Ostatak iPhone 17 serije trenutno se drži znatno bolje od prethodnika kada je riječ o preprodajnoj vrijednosti, sa prosječnom amortizacijom od 34,6% u periodu od deset nedjelja. Najbolje se pokazao iPhone 17 Pro Max sa 256 GB, koji je izgubio samo 26,1% početne cijene. iPhone 17 Pro sa 256 GB izgubio je 32%, dok se osnovni iPhone 17 sa 256 GB nalazi na sličnom nivou sa padom od 33%, prenosi GSMArena.

Izvor: SMARTLife/ SellCell