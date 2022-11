ZUBAR ZNA ŠTA STE RADILI DAN RANIJE I STAVLJALI U USTA! Dovoljan je jedan pogled i "propašćete" u zemlju - ovo je HIT

Da li znate šta sve zubar može da otkrije o vama nakon jednog pregleda!

Odlazak kod zubara za neke je pravo mučenje, upravo zbog straha sa kojim se susreću - dentofobija. Međutim, možda to nije jedina stvar koja treba da vas brine.

Naime, stomatolozima su vaši zubi, desni i usta poput lične karte. Oni na osnovu jednog pregleda mogu da ustanove da li ste u drugom stanju, da li ste kao mali sisali palac ili još uvijek grickate nokte.

Ovoga puta, jedna djevojka, po imenu Đina, otkrila je kako zubari znaju da je pacijent u skorije vreme imao oralni se*s i iznenadila, ali i zabrinula mnoge. Ona je na svom TikTok profilu podijelila razgovor sa svojim zubarom koji je iskreno otgovorio na njeno pitanje.

"Čula sam da zubari znaju ako je pacijent imao oral*ni seks. Da li je to istina", upitala je Đina, na šta joj je zubar dao potvrdan odgovor: "Možemo da vidimo modrice na mekom tkivu na zadnjoj strani mekog nepca. I postoji poseban obrazac modrica", objasnio je on. Za kraj njen zubar je otkrio i jednu zanimljivu činjenicu, a to je da nakon Dana zaljubljenih (14. februara) pojava modrica na mekom nepcu su mnogo češće. Nakon toga su usledili komentari zabrinutih ljudi.

"Zbog toga me zubar svaki put gleda čudno", "Moj zubar je moj tata", bili su samo od nekih komentara.