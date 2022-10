NAJVEĆA GREŠKA U ISHRANI, ZBOG NJE JE ORGANIZAM - ŽABOKREČINA! Saveti travara Olivera sa Tare koje treba SVI da zapamte

Pročitajte savete za ishranu travara Olivera Stanojevića sa Tare. Upozorio je na sve gore namirnice koje jedemo!

Oliver Stanojević, poznatiji kao Oliver sa Tare, podelio je u Jutarnjem programu savete za jačanje imuniteta prirodnim sredstvima. Progovorio je o ishrani koja je danas pogrešna i upozorio na lažne iscelitelje i travare koji su vrlo opasni za lakoverne.

"Nadri ovo, nadri ono, takvih je prepuna Srbija, neka barem ima jedan odsto koji ovaj posao rade pošteno i skromno. Ja svoju decu vodim kod lekara, ne može nego da izigrava iscelitelja samo što je pročitao dve knjige. U ovome sam od 1987. godine, i moram da kažem zbog mlađih ljudi, da sam se sebi posle par knjiga učinio nikad većim. Kako godine idu, što više učim, a učim mnogo i dan-danas, sve sam manji i evo, ovolicki sam, kao prah ću se vratiti tamo gde sam potekao. Hiljade godina iskustva i empirijskog saznanja, ljudi su se potrovali da bi utvrdili da li je nešto lekovito, sve je to utkano u bavljenje biljkama", rekao je Oliver sa Tare i objasnio kako je ušao u posao travara i biljne medicine.

"Majka mi je obolela 1986. godine, video sam nekog dedu na pijaci u Sarajevu, čita nešto o biljkama i sipa u čančić. Ona se tada oporavila, u Beogradu sam video tu knjigu koju je imao i odmah sam je kupio. Posle ručka sam je čitao svakog dana, nekada do duboko u noć. Shvatio sam da bilje mora da bude preventiva, ne lek, zamenite tu jednu kafu dnevno čajem. Ne može vojska da se mobiliše tek kada neprijatelj prelazi granicu, ne zna se gde ko udara, završavate taj rat sa gubicima. Ali ako organizam polako pripremate da se dobro naoruža, vi čekate neprijatelja sa dobro pripremljenim pozicijama. I dobijate rat sa vrlo malim snagama, tu bilje igra ulogu ali mu ne treba davati moć koja mu ne pripada", rekao je on i upozorio na lažne travare i "iscelitelje" koji odvraćaju ljude od odlaska lekaru, tvrdeći da će ih izlečiti i od najstrašnijih bolesti, što je vrlo opasno.

"Sidu, rak, sve kažu da leče, to je strašno. Protiv sam toga, treba da skromno priđemo problemu, neka nam biljke pripomognu u preventivi", rekao je Oliver Stanojević i uporedio ljudski organizam sa vodenim telom.

"U brzom potoku se nikad ne hvata žabokrečina, ali tamo gde se sve umrtvilo, nakupiće se svašta. Tako je sa organizmom i bolestima. Morate najpre da ga očistite, ishranom, kretanjem, radom fizičkim, to smo već i zaboravili kako izgleda... Svi na telefonima po ceo dan, zaboravićemo i da pišemo. Najbitnije je da damo organizmu sve što nam je Bog već dao, da mu ne namećemo gluposti, umesto da radi ono što mu je posao", kazao je on i upozorio na sve goru nutritivnu vrednost hrane koju danas jedemo. Čak ni jabuke više nisu toliko dobre za zdravlje!

"Sada morate da pojedete 36 jabuka da biste dobili vrednost kao što je nekada bila naša starinska jabuka. Šargarepa je sada ogromna, istog oblika, a ima četiri odsto umesto 30 aktivnih materija. Mnoge vrste zdravih namirnica su tako ugrožene", rekao je travar.

"Često se šalim sa nutricionistima, oni imaju fantastično znanje, i pitam ih o kojoj hrani pričate? Te hrane više nema u Srbiji, stare sorte više ne postoje, zatrovana nam je voda, sve pijemo iz flaše... A mozak nam troši 25% vode, sve to utiče i na nervne bolesti, imamo slabu prokrvljenost i kalcifikaciju, zakrčenje kapilara. Niko više o hrani ne vodi računa. Da se vratimo ishrani đedova, ako baba uhvati kokoš nedeljom, to se jelo. Osim toga, povrće iz bašte, jabuka... Voće, orasi, a o pitkoj vodi da ne pričam. Preventiva je ključ zdravlja", rekao je on.