KOLIKO VAS I DALJE STOPIRA? LJUDI OPLELI: Jedni to i dalje rade, a drugi se plaše - "Zaustavljali su me i zatvorenici"

Srbi ukazali na najveće greške, ali i opasnosti prilikom stopiranja. Evo šta sve kažu!

Stopiranje je daleko najjeftiniji, ali ujedno i najrizičniji način putovanja od jednog mesta do drugog, a da ne pričamo o riziku iz jedne države u drugu. Najveću popularnost stopiranje je steklo tokom 30-ih godina prošlog veka, pre svega na Zapadu, usled Velike depresije koja je mnoge "udarila" po džepu, te su alternativni načini transporta tada većini dobrodošli.

Pa tako, pored brojnih zanimljivih diskusija na Redit forumu, našla se i jedna veoma korisna. Naime, jedan Srbin ukazao je na pravila ponašanja prilikom stopiranja. A evo kako je započeo opštu diskusiju na tu temu:

"Viđam više ljudi u poslednje vreme koji stopiraju ili, bolje rečeno, pokušavaju da privole vozače da im stanu i povezu ih. Imam par primedbi oko stopiranja kako bi nam neke činjenice bile jasnije:

Za stopiranje izaberi mesto iza kojeg vozač ima šansu da se skloni s puta i primi te u vozilo. Možeš da se ljutiš do prekosutra na vozača ako ne stane a ti si rešio da stopiraš na prometnom delu magistrale sa 20 centimetara prostora pored puta.Kad stopiraš, ne vredi da podigneš palac tri sekunde pre nego što vozilo stigne do tebe. Prvo, niko neće da stisne kočnicu jer si ti digao palac na prepad, a osim toga, to pokazuje da ti se baš i ne mili da stopiraš, verovatno ti nije ni bitno, nego samo pokušavaš da prekratiš vreme dok ne dođe autobus.Nije sramota stopirati na autobuskoj stanici iako mnogi vozači imaju stav 'sad će autobus, što bih ga vozio'. Mnogima svaki dinar znači pa je stopiranje sasvim opravdano i na stanicama.Nemoj da stopiraš tako što ćeš da složiš facu serijskog ubice pa još namrgođenog. To sačuvaj za seosku diskoteku. Ne moraš ni da se keziš od uveta do uveta, ali jedan vedar opušten stav i izraz lica će pomoći. Vozač vidi tebe, vidi palac i to je sve od informacija koje dobija u prvom momentu.Ako ti neko i ne stane, ne dozvoli sebi da se nerviraš i pokazuješ mu srednjak kad prođe. Napravićeš hroničnog neprimača stopera, ako te vidi, ni sledeći ti neće stati a možda je nameravao."

Po njegovoj objavi, može se zaključiti da ima iskustva sa stopiranjem, a ubrzo su i ostali korisnici počeli da dele svoja iskustva i savete. Dok su jedni pričali iz ugla stopera i tako na primer, prešli pola Vojvodine, bilo je i onih koji su se našli za volanom.

"Ima raznih ljudi ali nisam nikad imao nekih većih problema. Zanimljivo da sam vozio i dosta zatvorenika (muško sam, imam dva metra pa mi nije nešto frka), jer najčešće ako staneš, na primer oko Požarevca niko neće da te poveze jer svi misle da si tek izašao iz zatvora", opisao je jedan korisnik.

"Dobar savet, mada je stopiranje meni kao ženskoj osobi nezamisliva radnja. Ne znam kakva bi me nužda naterala da stopiram i sednem u kola sa potpunim strancem, možda ako je pitanje života ili smrti pa u tom slučaju mi bude svejedno. Moj savet onima koji stopiraju i onima koji ih kupe je da budu oprezni, danas ima puno budala. Rizik kod stopiranja nije samo u tome da li će neko da te napadne nego i da li je ta osoba dobar vozač", posavetovala je jedna korisnica, dok je druga napisala da nikada ne stopira i ne staje drugima kad stopiraju.

"Šta ja znam šta je kome u glavi, a žensko sam i takve greške se skupo plaćaju", objasnila je ona.

Drugi korisnici su se prisetili detinjstva te su napisali svoje viđenje stopiranja nekad i sad:

"Sećam se kao dete - kad idemo negde pokupimo ženu s detetom ili babu/dedu. Kraj 90-ih, prevoz haos, izbeglice... Delovalo je humano i skroz u redu. Danas ni ne pomišljam. Mnogo je psihopata."

"Prošao sam bivšu Jugoslaviju uzduž i popreko autostopom, upoznao sam razne ljude i nikad nisam doživeo neprijatnosti. Najbolji put mi je bio kad sam stopirao traktor sa prikolicom punom sena. Nikad bolje nisam spavao", prisetio se drugi.

A bilo je i onih koji su savetovali da je stopiranje na benzinskim pumpama dobra stvar. "Priđeš ljudima i upitaš 'idete li tu i tu, mogu li s vama?", savetovao je jedan.

Međutim, uprkos ovim savetima, najbolje je da sami ne putujete, već da u paru stopirate, ako ste se već odlučili na ovakav vid transporta.