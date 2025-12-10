Joca Amsterdam pušten na uslovnu slobodu.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Apelacioni sud u Beogradu odobrio je danas uslovni otpust Sretenu Jociću, poznatijem kao Joca Amsterdam. Preinačena je prvostepena odluka Višeg suda koja je ranije odbila njegovu molbu.

"Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sjednice vijeća, donio je 10. decembra 2025. godine rješenje, kojim se uvažavanjem žalbe branioca osuđenog, preinačava prvostepeno rješenje i osuđeni Sreten Jocić uslovno otpušta sa izdržavanja kazne zatvora od 15 godina, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Beogradu 3. juna 2010. godine i određuje da se isti ima odmah pustiti na slobodu, s tim što uslovni otpust može trajati najduže do 28.februara 2026. godine. Odlučeno je da su se stekli svi zakonski uslovi za primjenu instituta uslovnog otpusta prema Jociću budući da iz izvještaja ustanove u kojoj osuđeni izdržava kaznu zatvora proizlazi da je ostvario maksimalni napredak u tretmanu i ostvarivanju programa postupanja, te da su opšti i individualni ciljevi ispunjeni, pa se po ocjeni ovog suda može sa osnovom očekivati da će se osuđeni na slobodi dobro vladati, a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće izvršiti novo krivično djelo zbog čega je ovaj sud usvojio žalbu branioca osuđenog i odlučio kao u izreci rješenja", navodi se na sajtu Apelacionog suda.

Jocić je služio kaznu zatvora od 15 godina od 2010. godine po presudi Višeg suda 2010. godine. Viši sud u Beogradu je 30. septembra 2025. godine, rješenjem K 601/10, Kuo 351/25, odbio zahtev Jocića za puštanje na uslovni otpust, podnijet 22. avgusta.

Na tu odluku žalbu je podnio njegov branilac. Nakon održane sjednice vijeća, Apelacioni sud je 10. decembra ove godine donio rješenje kojim je žalbu uvažio i naložio da se Jocić odmah pusti na slobodu, a uslovni otpust može da traje najduže do 28. februara 2026. godine.