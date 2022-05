EVO KAKO DA JEDETE SVE I DA SMRŠATE: Treba da uradite samo jednu stvar pre jela, dr Filgud otkrio caku koja svima pomaže

Dr Filgud otkrio je kako da smršate, a da ne držite dijetu i jedete baš sve!

Izvor: Screenshot/K1

Svi koji imaju višak kilograma sanjaju o tome da mogu da jedu sve, a da se kilogrami istovremeno tope.

Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud je u Vikendu na K1 objasnio da je to zaista moguće, a sve što treba da je da pre jela izmerite koliko ćete pojesti, ali ne pomoću vage.

"Priroda nam je sve dala. Neka vam vaša šaka, vaš dlan, poluotvorena šaka bude mera koliko jedete dnevno. Ne da merite ono 50, 30, 20 grama, garantujem vam da je nama priroda dala sve, zato ona sa 1,65 cm ima ovako malu ruku, a ja imam ovu ručerdu", rekao je popularni Filgud, dok su on i voditeljka Natalija pozirali pred kamerom raširenih šaka.

Izvor: Screenshot/K1

"Preporučujem tri do četiri obroka dnevno. Ko i koliko treba da unosi zavisi od njegovog metabolizma, ali u proseku doručak treba da nam je oko devet, užina oko 12, ručak oko tri, večera oko šest-sedam i onda od sedam uveče do devet ujutru ništa, ali naravno da legnete do 11 uveče, a ne u pet ujutru. To je pravilan način ishrane".

Dr Filgud je zatim objasnio na koji način treba da merite namirnice šakom.

"Za doručak Natalija uzme dve poluzatvorene šake povrća, isečeš, devojke preliju kašičicom maslinovog ulja, muškarci kašikom. Pored toga uzmete parče mesa veličine i debljine svog dlana. Uzmete parče hleba veličine i širine svog dlana".

Za užinu preporučuje da pojedete jednu jabuku, a ručak opet merite dlanom – salatu, hleb i parče mesa.

"Za užinu oko šest potaž od povrća, za večeru dve poluzatvorene šake salate, parče sira veličine i debljine dlana, bez ugljenih hidrata uveče od sedam. Pijete dovoljno vode i to je to".

Dr Filgud je na kraju poručio i da je "fizička aktivnost majka", te preporučio sat vremena brze šetnje dnevno, a kao drugu najvažniju stvar je naveo: "Jedite sve, ali žvaćite hranu".