GARANTUJEM DA ĆETE OVAKO SKINUTI 5 KG ZA MESEC DANA: Dr Filgud otkrio "magični lek" za mršavljenje koji pomaže svima!

Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud komentarisao popularne dijete i otkrio koji je najbolji način da smršate!

Izvor: Screenshot/TV Prva

S toplijim danima je sve više i onih koji počinju da razmišljaju o ishrani i dijetama. Postoje brojni režimi ishrane koji ljudima nude brza rešenja, a Saša Plećević poznatiji kao dr Filgud je u Jutarnjem programu na TV Prva komentarisao neke od poznatih dijeta.

Autofagija

"Tvoja baka je znala ako ne večeravaš da ćeš da smršaš i ako samo smanjiš unos količine hrane. Autofagija ono 20 sati ne jedeš, četiri jedeš je greška, greška je da ne jedeš 18 sati, a šest jedeš. Svetska zdravstvena organizacija kaže prvi obrok je u osam ujutru, drugi u osam uveče, treba da legneš između deset i jedanaest sati. Dvanaest do 14 sati si bez hrane, to je idealno. A od te autofagije gde ti za četiri sata možeš da pojedeš 200 puta više nego što ti treba tokom čitavog dana, ti ćeš da se ugojiš. Najbolja je uravnotežena ishrana, tri do četiri, maksimalno pet obroka dnevno i da 12 sati budemo bez hrane", rekao je dr Filgud, pa naveo i još neke loše strane autofagije.

"Ljudi pregladne, ne mogu da izdrže, nije zdravo, ti ako ne unosiš 20 sati, a četiri sata jedeš, tebi se organizam posle određenog vremena i usporava. Ti posle iako manje jedeš gojićeš se jer organizam štedi".

Keto dijeta

Za popularnu keto dijetu, koja podrazumeva povećan unos proteina, dr Filgud kaže da je to "najgora stvar koju čovek može sebi da uradi".

"Sad ću ja biti kontradiktoran, mene znaju kao doktor četiri bele smrti jer ja pričam da je šećer najveća neman i najveći neprijatelj našeg tela, ali ne šećer u maloj i umerenoj količini. Sve u umerenoj količini je zdravo, ali u većoj količini šećer pravi salo, dovodi do sala, ali i do šloga, infarkta, visokog pritiska itd. Ali veruj mi, nijedna ćelija ne radi bez šećera, a u toj ishrani gde jedeš samo proteine, gde tebi mast postaje kao ugljeni hidrat, mast i treba u višku da bude ugljeni hidrat da ga trošimo, ali nemoj da stvaramo masti. Ako jedemo samo proteine i masti, to je low carb high fat ishrana ili keto, to je slično, radi se o tome da tebi organizam radi na nešto za šta nije stvoren. Druga stvar, velika količina masti u ishrani ili proteina, nije zdravo. Možeš da dobiješ šećernu bolest i od masti jer mast blokira ćelije, mast ne dozvoljava da šećer uđe u ćeliju. Apsolutno, to je najgora stvar, pa još ako ne pije vodu, pa zapuši bubrege i uđe u ketoacidozu, to je nenormalno, to je užas".

Detoks dijete

Kada dođe proleće, jave se mnogi "stručnjaci" koji preporučuju detokse sokovima, ali to, prema rečima dr Filguda, uopšte nije preporučljivo.

"Ti organizam dovodiš u jedan nenormalni deficit, a ne pružaš mu ništa. Ti uzmeš to voće, povrće, nacediš tri pomorandže u čašu i popiješ. Te pomorandže prođu u želudac za 15 minuta, odu u creva, iz creva taj šećer, fruktoza, ode u krv i onda se iz pankreasa luči insulin koji tu krv tera ili u ćeliju ili u mast. E, zato što manje hrane unosiš tebi to tera u ćeliju i non-stop se diže i supšta šećer, to je fenomenalno ako želiš da dobiješ insulinsku rezistenciju i šećernu bolest".

Dr Filgud je i za popularni napitak, čašu tople vode sa limunom, koji mnogi preporučuju za mršavljenje, rekao da je – glupost.

"Čaša tople vode sa limunom je glupost, popijte čašu vode sobne temperature. Zašto limun, iako on ima nizak glikemijski indeks? Limun kada se unese u želudac, pa još na prazan stomak, pa ga nagriza, ti ćeš da promeniš acidobazni status organizma sa pola ili jednim limunom? Ne, ti ćeš samo opet da aktiviraš taj pankreas, odnosno taj insulin. Ne, popije se čaša vode sobne temperature".

"Magični lek" za mršavljenje

Nakon što je prokomentarisao popularne dijete i objasnio zašto nisu dobre, dr Filgud je otkrio čarobni štapić ili magični lek za mršavljenje, uz pomoć kojeg svako može da skine tri do pet kilograma za mesec dana.

"Ljudi, budite umereni. Magični lek za mršavljenje je umerenost i fizička aktivnost. Mi se ne krećemo. Garantujem da će svako od vas izgubiti tri do pet kilograma za mesec dana, to je zdravo mršavljenje", poručio je on, pa dodao da je jedan od najvećih problema i to što ljudi ne žvaću hranu dovoljno.

On je podsetio da je potrebno oko 20 minuta da u mozak stigne signal da smo siti, zbog čega je žvakanje jako važno – ako duže žvaćemo, duže ćemo i jesti, a samim tim i manje pojesti jer će do mozga stići signal da smo siti.

"Jedite sve, samo budite umereni, fizički aktivni, uobročite se, nemojte po ceo dan nešto i videćete", poručio je za kraj dr Filgud.