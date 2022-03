CEO ŽIVOT POGREŠNO IDETE U WC! Ginekolog otkriva kako izgleda pravilan položaj - smanjuje rizik od pojave INFEKCIJA!

Pravilan položaj tela prilikom mokrenja smanjuje rizik od infekcija, jer se samo na ovakav način bešika potpuno prazni.

Izvor: Tiktok/@dr.teresa.irwin

Sigurno niste ni slutili da postoje pravila prilikom mokrenja. Svi ovu potrebu obavljamo rutinski, po navici i ne razmišljamo o položaju tela u tim trenucima.

Ipak, ginekolog i urolog dr Teresa Irving ističe da je od velike važnosti položaj u kom obavljate nuždu. Ako je vaše telo uspravno dok to radite, bešika se neće dobro isprazniti, pa u njoj ostaje čak dve trećine mokraće.

Doktorka je putem svog videa demonstrirala kako treba da izgleda svačiji odlazak u toalet.

"Većina nas je pogrešno naučila da mokri", rekla je i pokazala kako seda uspravno.

"Ispravan način je da na WC šolju sednete 'kao kauboj', odnosno da se nagnete telom prema napred, laktove stavite tačno iznad kolena, dok su stopala na podu ispružena", objasnila je ona.

Ovaj video naišao je na brojne komentare i podeljena mišljenja. Ipak, prof. dr Aleksandar Milošević, urolog i seksolog, jednom prilikom je otkrio zašto dolazi do osećaja nepotpunog pražnjenja.

"Do nepotpunog pražnjenja dolazi kada bešika ne može da se isprazni u potpunosti, pa ostaje napunjena preostalim urinom. Problem nastaje onda kada bešika počne ponovo da se puni, a zadržani urin nije ispražnjen i onda u većini slučajeva pre ili kasnije dolazi do infekcije. Usled nekih stanja, dešava se da po odlasku u toalet osoba primeti da nije izlučila urina koliko je očekivano, već da samo mala količina biva ispražnjena, iako je potreba bila snažna, a nedugo se zatim javlja ponovni osećaj za pražnjenjem", rekao je on i dodao:

"Kapacitet koji se smatra normalnim da bi se osetio pritisak jeste od 250, odnosno 300 do 400 mililtara urina. Ljudi koji pate od ovog problema često navode da su pre pojave smetnji, vrlo sporo i otežano mokrili male količine mokraće", istako je.

