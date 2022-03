DOKTOR SE 5 GODINA NIJE KUPAO DA BI DOKAZAO JEDNO! Niko nije očekivao ovaj rezultat, shvatio je šta UVEK treba da peremo

Američki naučnik i doktor je svojim eksperimentom dokazao da je "preterano doterivanje - moderna izmišljotina".

Izvor: YouTube/Today/Screenshot

Američki naučnik i doktor Džejms Hamblin je 2015. godine odlučio da se ne kupa narednih pet godina. Osim izbacivanja svakodnevne obaveze lične higijene, koju svi praktikujemo, profesor Škole javnog zdravlja na Univerzitetu Jejl i doktor specijalista za preventivnu medicinu, tokom proteklih godina nije koristio ni sapun ni dezodorans.

On je u jednoj emisiji objasnio kako je to uticalo na njegovo telo, do kojih zaključaka je došao, a mnogi su mu godinama postavljali pitanja kako se oseća, na šta je on odgovarao sa:

"Navikao sam".

Dr Hamblin želeo je da sprovede čudan higijenski eksperiment o kom je pisao u svojoj knjizi "Čistoća: Nova nauka o koži". Kada se iz Kalifornije preselio u Bruklin, započeo je ovo istraživanje.

"Odlučio sam da učim o mikrobiomima i da uložim svoj maksimum. Čovek "izgubi" dve godine kupajući se. Trošak!", rekao je.

Nacionalna institucija za istraživanje ljudskog genoma definiše mikrobiom kao kolektivni genom mikroba (sastavljen od bakterija, bakteriofaga, gljivica, protozoa i virusa) koji žive unutar i na ljudskom telu.

Doktor je istakao da previše vodimo računa o ličnoj higijeni, tačnije, da se "previše čistimo". Na taj način skidamo trilione mikroba koji se nalaze na koži, a koji nas štite od bakterija.

"Oni nisu samo bezazleni, već imaju i važnu funkciju za našu kožu. Oni pomažu našem imunom sistemu da uče kako da reaguju (ili ne reaguju) na eksterne okidače. Kako sam postepeno koristio sve manje i manje, bilo mi je i potrebno sve manje i manje proizvoda. Moja koža je polako postala manje masna i imao sam manje ekcema", objasnio je dr Džejms.

Mnoge je zanimao odgovor na jedno logično pitanje koje se postavlja: da li je imao neprijatan miris, a odgovorom je sve iznenadio, čak i sebe samog.

"Nisam mirisao na bor ili lavandu, ali isto tako nisam imao miris luka, koji mi se ranije javljao pod pazuhom, a koji sam zamaskirao dezodoransom. Odjednom mi je prošao dan i bez dezodoransa", rekao je dr Hamblin i dodao da je njegova devojka rekla da jednostavno "miriše kao osoba".

"Znamo iz istorijskih zapisa da su ljudi definitivno mirisali loše. Jednostavno nismo još prihvatili sve mirise. Ruke i zube ne smemo da prestanemo da peremo", zaključio je dr Džejms.

Kako bi istakao da rezultati njegovog eksperimenta nisu besmisleni, on je napomenuo da većina ljudi nije imala pristup tekućoj vodi sve do poslednjih 100 godina. Vremenom su ljudi naučili preterano da se doteruju, a to je nazvao "modernom izmišljotinom".

