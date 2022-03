"VITAMINSKE BOMBE" SU ČISTA PREVARA! Infuzije na internetu sve popularnije, dr Vukomanović otkrio i ko su najveće ŽRTVE!

Na društvenim mrežama zaživela je prodaja vitaminskih infuzija, koju pretežno koriste mladi, radi boljeg osećanja kod mamurluka, a stručnjaci upozoravaju na opasnost njihovog korišćenja.

Izvor: RTS/Screenshot

Možda ste i vi nedavno čuli da neko iz vašeg okruženja naručuje infuziju preko interneta. Na društvenim mrežama je zaživela prodaja vitaminskih infuzija, koje navodno pomažu kod mamurluka, smanjuju simptome depresije i slično.

Ipak, primarijus dr Predrag Vukomanović, specijalista toksikološke hemije upozorava koliko je opasno primati infuziju bez preporuke i nadzora lekara. On je u Jutarnjem programu RTS-a objasnio da je supstanca koja se daje direktno u krvotok, 100% bioraspoloživa jer ne prelazi bilo kakve barijere i direktno je raspoloživa.

"Infuziju smeju da daju samo i isključivo licencirani lekari i medicinske sestre i to, po preporuci, u zadravstvenim ustanovama, mada ukoliko lekar proceni, infuzija se može dati i u kućnim uslovima", naglašava dr Vukomanović.

Infuzije su bistri rastvori koji najčešće u sebi sadrže različite elektrolite - fiziološki rastvor i slično, ili mogu sadržati različiti procenat glukoze.

"Pored toga, u infuziji se mogu naći i određeni lekovi, antibiotici i vitamini. Infuziju daje i propisuje isključivo stručna osoba, odnosno lekar. Svaka druga primena infuzije, bilo da je polivitaminska ili bilo koja druga je potpuno neregularna i zakonski zabranjena", naglašava gost Jutarnjeg programa.

Kada se govori o vitaminima koji smeju da se nađu u infuziji, to su samo i isključivo hidrosolubilni vitamini, odnosno vitamini rastvorljivi u vodi, a to su vitamin C i vitamini iz grupe B.

"Ono što nikako ne sme da se nađe u infuziji to su bilo kakvi obojeni rastvori, čestice koje mogu da uđu u krvotok i izazovu eventualno emboliju. Zatim ne mogu da se nađu liposolubilni vitamini ni u kom slučaju. To su vitamini koji su rastvorni u mastima, vitamini A, D, E i K", ističe toksikolog.

Dr Vukomanović je upozorio da svaki licencirani lekarima svoje ime, prezime i ustanovu u kojoj ordinira.

"Te vitaminske bombe imaju već definisan sastav i jačinu, a potpuno je nenormalno da lekar bez prethodnog pregleda daje već pripremljen koktel u infuziji", ističe doktor.

Ovaj vid reklamiranja lekova je zakonom zabranjen. Postoje tačno definisana pravila kako se, kada i šta može reklamirati. Mogu se reklamirati isključivo lekovi koji se mogu uzeti bez lekarskog recepta, a vitamini koji ulaze u sastav tih infuzija koje se reklamiraju na društvenim mrežama, oni su svi registrovani kao lekovi i ni u kom slučaju se ne smeju reklamirati.

Ove oglase uglavnom naručuju najteži bolesnici, ali i njihove porodice koje u stanju očaja žele da pronađu spas, smatra dr Vukomanović. To je upravo prostor gde rade i vrlo dobro vršljaju prevaranti, ljudi bez morala, koji na tuđoj muci dosta zarađuju, iako su sigurni da to što prodaju apsolutno nema nikakvog efekta.