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Čudo od novog kineskog mosta: Dok automobili prolaze, sa mosta se obrušava vodopad (Video)

Čudo od novog kineskog mosta: Dok automobili prolaze, sa mosta se obrušava vodopad (Video)

Autor Sara Mrđen
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Kineski grad Anšun od kraja prošle godine ponosi se još jednim građevinskim čudom, mostom Huajiang Grand Canyon i njegovim sistemom za odliv vode.

Čudo od novog kineskog mosta Izvor: Shutterstock/Bill Wei

Anšun, grad u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou, posjetioce na samom početku putovanja od septembra prošle godine dočekuje neočekivan prizor - most Huajiang Grand Canyon.

Ova veličanstvena građevina pruža se preko kanjona reke Bajpan i nalazi se na visini od vrtoglavih 625 metara, što ga čini mostom sa najvišom kolovoznom konstrukcijom na svijetu. Dug je čak 2.890 metara, a glavni raspon mu iznosi 1.420 metara.

Pogledajte i sami kako most izgleda:

Ipak, brojke ne mogu u potpunosti da dočaraju osjećaj kada se most posmatra sa vidikovca, kao na snimku. Posebnu pažnju krade pozamašan odliv vode sa mosta, što pravi svojevrstan vještački vodopad.

Naime, riječ je o podzemnoj kraškoj vodi, koja je otkrivena tokom izgradnje mosta. Inženjeri su napravili sistem koji je sakuplja i usmjerava kroz cijevi do mosta. Voda se zatim ispušta preko ivice i stvara spektakularnu vještačku vodenu zavjesu široku skoro 300 metara. 

Posjetioci takođe mogu da plate ulazak na most i šetnju njegovom konstrukcijom iznad rijeke, mada taj doživljaj nije naročito privlačan onima koji se plaše visine.

 (MONDO)

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Kina most

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