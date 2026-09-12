Čudo od novog kineskog mosta: Dok automobili prolaze, sa mosta se obrušava vodopad (Video)

Kineski grad Anšun od kraja prošle godine ponosi se još jednim građevinskim čudom, mostom Huajiang Grand Canyon i njegovim sistemom za odliv vode.

Izvor: Shutterstock/Bill Wei

Anšun, grad u jugozapadnoj kineskoj provinciji Guidžou, posjetioce na samom početku putovanja od septembra prošle godine dočekuje neočekivan prizor - most Huajiang Grand Canyon.

Ova veličanstvena građevina pruža se preko kanjona reke Bajpan i nalazi se na visini od vrtoglavih 625 metara, što ga čini mostom sa najvišom kolovoznom konstrukcijom na svijetu. Dug je čak 2.890 metara, a glavni raspon mu iznosi 1.420 metara.

Pogledajte i sami kako most izgleda:

Ipak, brojke ne mogu u potpunosti da dočaraju osjećaj kada se most posmatra sa vidikovca, kao na snimku. Posebnu pažnju krade pozamašan odliv vode sa mosta, što pravi svojevrstan vještački vodopad.

Naime, riječ je o podzemnoj kraškoj vodi, koja je otkrivena tokom izgradnje mosta. Inženjeri su napravili sistem koji je sakuplja i usmjerava kroz cijevi do mosta. Voda se zatim ispušta preko ivice i stvara spektakularnu vještačku vodenu zavjesu široku skoro 300 metara.

Posjetioci takođe mogu da plate ulazak na most i šetnju njegovom konstrukcijom iznad rijeke, mada taj doživljaj nije naročito privlačan onima koji se plaše visine.

(MONDO)