Od nestanka porodice Đokić prošlo je 5 dana, a i dalje nema tragova koji bi ukazali na to šta se sa njima zbilo uprkos intenzivnoj potrazi koja se sprovodi na širem području Aleksinca, gdje žive, i okoline.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković/Printscreen/Kurir Tv

Nebojša Petković, inspektor u penziji koji je 30 godina službovao u kriminalističkoj policiji Niša, od kojih je 10 godina rukovodio istom, komentarišući slučaj nestanka tročlane porodice iz Aleksinca, kaže da u svojoj karijeri ovakav slučaj nije imao.

On, u izjavi za Telegraf, komentariše da je nezahvalno nagađati kakav će biti rezultat potrage za Goranom Đokićem, njegovom ženom Gordanom i ćerkom Lidijom (25) biti, kao i da neki slučajevi nestanka jednostavno ne budu riješeni - nikada.

"Imali smo veliki broj prijavljenih nestanaka lica, ali nikada čitavih porodica. Uglavnom su to bili maloljetnici, ali zahvaljujući sveobuhvatnom policijskom radu, najveći broj nestalih je pronađen. Međutim, neki nestanci nikada nisu riješeni. Imamo slučaj jedne curice od prije dvadesetak godina, koja nikada nije pronađena. Do nas su dolazile poluinformacije, da je viđana na Kosovu, tražili smo pomoć Interpola, ali nikada nismo došli do saznanja koja bi nam koristila u njenom pronalasku. Prije dosta godina trag se izgubio i jednom mlađem muškarcu i to ispred njegove zgrade. Bilo je indikacija da je prisilno odveden, intenzivno smo ga tražili, ali ni njegov nestanak nije razrešen. Posle par godina, stizale su nam informacije da je viđen u Južnoafričkoj Republici što je bilo nemoguće provjeriti", otkriva inspektor.

Inspektor Petković naglašava da je veoma neobično što je nestala čitava familija, ali dodaje da u ovom momentu nema smisla predviđati šta se sa njima dogodilo.

"Ono što je sigurno je da su moje kolege koje rade na ovom slučaju, preduzele sve da ih nađu, to su profesionalci koji su zaista predani poslu. Mislim da se ovdje radi o jednom slučaju gdje je nužno uključivanje šire zajednice, u smislu da građani koji raspolažu nekim saznanjima o ovom slučaju, to kažu policiji. Dešava se da se neke informacije koje se njima čine nebitnim, pokažu kao ključne za rješavanje slučaja", priča Petković.

U toku istraživanja slučajeva nestanka, kako govori policijski inspektor sa velikim iskustvom, rezultati su bili različiti.

"Nekad je to bio srećan kraj, a nekad se potraga završavala drugačije. Imali smo slučaj jednog maloljetnika, nedjelju dana smo tragali za njim, već nakon tri, četiri dana imali smo informacije da bi se ta potraga mogla završiti tragično. Nažalost, te informacije su se pokazale kao tačne, dječak je pronađen mrtav, istraga nestanka se pretvorila u rješavanje ubistva što je rezultiralo hapšenjem krivaca", objašnjava Petković.

Nakon 5 dana od nestanka Đokića, nema apsolutno nikakvih tragova koji bi ukazali šta se sa njima desilo, uprkos intenzivnoj potrazi koja je sprovedena na širem području Aleksinca i okoline. Danas je pretraženo korito i priobalje Južne Morave, kukuruzišta i šume od Moravskog Bujmira do Tešice, ali nije otkriven ni automobil "volksvagen pasat" koji je imao Goran, niti bilo šta drugo što bi moglo da dovede do rješavanja ovog slučaja koji je uzdrmao Srbiju.

Ova teritorija je pretraživana jer je poslednji signal sa njihovih mobilnih telefona, prije nego što su 26. septembra isključeni, uhvatila bazna stanica koja pokriva baš to područje. Ono što se zna je da njihovo vozilo nije izašlo na auto-put, kao i da nije registrovano da su Đokići izašli iz zemlje.