Tročlana porodica Đokić iz Aleksinca je nestala i za njom se traga.

Izvor: Kurir/Marko Smiljković

Nestanak Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25) je prijavljen juče.

Ova porodica je poslednji put viđena u nedjelju u selu Žitkovac, u opštini Aleksinac, gdje su bili u posjeti Goranovoj majci, odakle su svojim "folksvagenom pasat" crne boje aleksinačkih registarskih oznaka AL 028-AI uputili ka Aleksincu. Tada im se gubi svaki trag, oglasila se prethodno srpska policija.

Policija, ali i cijela Srbija traga za porodicom koja je nestala u Aleksincu. Otac, majka i ćerka su se u nedjelju oko ponoći vraćali sa večere iz sela Moravca svojoj kući u Aleksinac, ali do nje nažalost nisu došli. Njih je sigurnosna kamera snimila na pumpi blizu Aleksinca, pa se pretpostavljalo da su bili na putu ka kući.

Zabrinuta rodbina je prijavila nestanak, a komšije su ih poslednji put vidjeli u subotu. Policija je ušla u stan porodice koji je bio zaključan, ali tamo nisu pronašli ništa sumnjivo, a stvari su bile netaknute.

Snaja je prethodno tvrdila da je Goran, koji je inače vlasnik mjenjačnice, imao problem sa mnogima jer je "dobro stajao".

"Znate kako, on ima mjenjačnicu, dobro im ide i godinama je već na meti napada. Desilo se da ga ispred kuće sačeka muškarac i da mu prijeti da će svašta da mu uradi da bi on dao neke pare. Najgore je bilo prije neku godinu kada je u mjenjačnicu ušao muškarac koji je uperio pištolj u njega i tukao ga. To je bilo jezivo", ispričala je ona i dodala da se ovako nešto nikada nije desilo.