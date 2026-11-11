To se navodi u porukama koje je preko nekada zaštićene Skaj aplikacije Miloš Božović razmjenjivao sa odbjeglim kavčaninom sa policijskom značkom Ljubom Milovićem, koji mu je bliski rođak.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nikšićanin Miloš Božović je u maju 2020. godine najavljivao da će do kraja te godine „omesti“ sve pripadnike kavačkog klana, nakon čega bi se obračunao i sa škaljarcima, prenose Vijesti.

To proizilazi iz poruka koje je putem nekada zaštićene aplikacije Sky razmjenjivao sa bliskim rođakom, odbjeglim pripadnikom kavačkog klana i policajcem Ljubom Milovićem.

Bezbjednosne službe Božovića označavaju kao visokorangiranog pripadnika škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

“Imam strašnu ekipu i do Nove omešću ove glavne kavčane. Bez škalj. pa onda njih. Neka pu*e svi”, šalje on 18. maja te godine.

Nakon što ga brat od tetke, Milović, pita kako će ih naći, Božović mu odgovara:

“Ima znam đe su većina, no korona sje*a sve. A ovi smećari ne slušaju no misle da su pametniji. Pa ću i njima je*at majku sad ću ovoga u BN Jovicinog fisnut. Pa neka se zamisle svi. Oni su mi ubili šuraka, saznao sam. Žuti Živković bez znanja Ralovog. Taj krije učesnika koji nije znao da učestvuje protiv mene. Ali nije smio da ga krije, to je presuda odmah. A Žuti bio u Saraj. dogovorio, znam sve ko je pucao, ko je ukrao auto. Svi će da lete, propjevao mi jedan iz Lukavice, nije mogao da izdrži. Ubice iz Foče naručio iz Lukavice neki Boki, a Žuti dao pare, a ubice bliske tome iz BN, od Jovice čovjek. Pa je ćutao da ih sačuva”, objašnjava Božović svom bratu od tetke zbog čega će da se sveti...

Tada mu prenosi i do kakvih je saznanja došao istražujući ubistvo svog šure.

Navodi da su egzekutorima rekli da je to “jedan momak dužan nekome nešto”.

“I ovi govnari pristali, a bliski tome iz BN. On je plakao, tražio poligraf da nema veze, da ga vidim. Ali jbg. godinu me lagao da ih ne zna. Moram ga otrest. Rekao sam ovome, kaže čini što oćeš. Zlatan Ćuk, čitaćeš”, objašnjava.

Nakon što ga Milović upozorava da se čuva, on mu odgovara da je na sigurnom i da niko živ ne zna đe je...

“Jer nema mjesta za zajebanciju”, šalje on.

Danima nakon toga razgovaraju o švercu kokaina, najavama da Milović postane “glavni” u specijalnom policijskom timu, ratu pripadnika nekada jedinstvenog kotorskog narko-klana, hapšenjima, ranjavanju vođe kavčana Radoja Zvicera u Ukrajini...

“Opet mi iz BIA-e kažu imaju info da je lipsao ovaj pas. Da oderem pivo ako istina bude”, piše on 26. maja uveče i šalje fotografije ranjenog Kotoranina.

Tri dana kasnije Miloviću šalje poruku: “Ja kad ti budem za 30 godina pričao šta se ođe sve dešavalo, ti nećeš moći vjerovati kakve igre. U hacijendu na Grahovo sjedimo, ovi svi mrtvi i pričamo, ahahhahaha”, piše on...

Poruke koje su razmjenjivali prije nego što je najavio osvetu zbog ubistva šure pokazuju da je Božović mjesecima istraživao ko stoji iza te likvidacije.

“Sve sam mogao da im oprostim i to što me Davor navuče da me ispucaju, i sve, ali što su ubili mi šuraka nevinog momka, to ne postoji šansa. Prebili su mi šiptara u Španiji, mene proglasili lopovom da sam im ja ukrao robu, nikad mi nisu dali pare od zarade, tamo od prodaje, tu je bilo oko 40.000 da se izdijeli na znaš koga. Davor mi kaže koštao si nas, dovodili smo navijače ekipu, transport para, ovoga, onoga, nema zarade. Jer smo napravili bili dogovor da kod njega bude zarada i da je na kraju. Kad sam došao tamo, sjednem sa njim i znamo se. Njegov stric živi 100 m od mene. I sve lijepo, još garant znaš i sam kako sam otišao. A on me cijelo vrijeme zavlačio. Prodavao to da dođe do Radomana, a i mene ubacio u kolo sa njima koje i nisam poznavao. Dođe situacija da me pita ako oću da se dokažem da tresnem Gorana Đ. Ja kažem oću, ali mi daj unaprijed para. Pošalje 25.000 e, i kažem mu - sad smo kvit. Onda on poludi, vrijeđa, psuje, kaže nas je 200 ti si sam, naći ćemo te, iskidati, tandara-mandara. Ja mu kažem ti reci đe je jedan od vas 200 i ima vas 199. Eto da znaš razlog naše svađe. I onda mi ti pišeš - traže te neke pare da vratiš. I ja vratim, izvrijeđamo se i dogovorimo se svak svojim putem. I rane me posle toga 3 mjeseca. I nikad kraja. I sramota me bilo da kažem u CG da mi nisu dali zaradu, iz tih razloga i kažem nije se završilo par komada. A on mi kaže - ja sam ti namjerno spustio cijenu da dođemo do Radomana, to mi priča kad je dobio garanciju da ja nisam učestvovao u krađi toj, kad se već zakomplikovalo, kad smo se vratili u CG. I ja kažem pa daj mi zaradu. Kaže pa znaš da smo mi kupili 1.000.000 falš to je 16 h bilo, pa oružje pa navijači. To je otišlo za to. Majku mu je*em”, napisao je on u februaru te godine, prenose Vijesti.

Mjesec kasnije raspitivao se za Žabljačanku J. G., koja je, kako mu je rečeno, “donijela oružje za šuraka moga”...

“A ženski DNK je na municiji bio”...

“Kaže Goran da je baš upetljana u sve i da vrlo moguće da je prevozila te puške”, šalje on nakon što se, kako piše, čuo sa intimnim partnerom te žene...

Božovićev šura Miloš Ostojić ubijen je 1. januara 2019. godine u Istočnom Sarajevu.

Ostojić se, u društvu prijatelja, džipom dovezao do kluba “Sparta”, čiji je bio vlasnik. Ubica ga je čekao u zasjedi i kada je Ostojić izašao iz vozila, prema njemu je iz neposredne blizine ispalio više hitaca iz automatske puške. Sa teškim povredama, ranjeni Ostojić prevezen je u bolnicu “Srbija”, gdje je ubrzo podlegao povredama, prenose Vijesti.

Mediji su objavili spekulacije da je ubijen greškom, a da je meta bio njegov zet.

Božovića je crnogorska policija 2019. osumnjičila za umiješanost u ubistvo Ranka Vuletića u Nikšiću, za koje je kao neposredni izvršilac uhapšen pa optužen Vuk Lalatović.

Božovićev branilac, advokat Velibor Marković, tada je negirao povezanost Nikšićanina sa zločinom. Uhapšen je u Banjaluci u julu 2021. po Interpolovoj potjernici, u akciji u kojoj su hapšeni i policijski inspektori zbog sumnje da su mu pomagali u skrivanju...

Za Milovićem crnogorska policija traga od jula 2022. godine, zbog sumnje da je dio kavačke ćelije balkanskog narko-kartela.

Optužen je u više predmeta zbog šverca kokaina, pranja novca i drugih krivičnih djela. U Višem sudu u Podgorici 24. jula 2026. prvostepeno je osuđen na 19 godina zatvora zbog krivičnih djela u vezi sa drogom, u postupku protiv Radoja Zvicera, Petra Lazovića i drugih. Za njim je raspisana crvena Interpolova potjernica, a MUP je 24. avgusta 2026. ponudio 500.000 eura za informacije koje bi dovele do njegovog pronalaska i hapšenja.