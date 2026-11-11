Rafael Nadal predlaže određene revolucionarne promjene u tenisu, posebno kada je sistem bodovanja u pitanju.

Izvor: Miguel Cordoba / Sipa Press / Profimedia

Rafael Nadal je otišao u penziju u novembru 2024. godine i od tada je prestao aktivno da se bavi tenisom. U posljednje vrijeme je ponovo uzeo reket u ruke i igra određene egzibicione mečeve, mada i sam kaže da uživa u novom poglavlju života. Provodi sve više vremena sa porodicom i prijateljima. U isto vrijeme predlaže i revolucionarne promjene u tenisu.

"Sistem kvalifikacija baziran na rezultatima u prethodne dvije, a ne jednu godinu. To bi dalo igračima više slobode da donose bolje odluke. U isto vrijeme ako dođe do povrede, imaćeš više vremena za oporavak i tvoj rang neće doživjeti strmoglavi pad", poručio je Nadal i dodao da je greška što Mastersi traju dvije nedjelje.

Dakle, čuveni Španac se zalaže za velike promjene kada je rangiranje tenisera u pitanju. Rang je do sada bio takav da iz godine u godinu braniš poene iz prošle sezone i dobijaš nove, odnosno gubiš one koje nisi uspio da odbraniš.

Da uprostimo, primjer je predstojeći Australijan open koji je Karlos Alkaraz osvojio ove godine. Pred start turnira će izgubiti 2.000 bodova sa svog konta i u odnosu na učinak na turniru koji se bude igrao 2027. godine će dobiti broj bodova u skladu sa plasmanom.

"Sada mogu ovo da kažem, da se ne shvati pogrešno"

Još jedna stvar za koju se Rafa zalaže jeste da bude veći broj turnira na šljaci, umjesto na tvrdim podlogama. Ističe da tvrđe podloge utiču na zdravlje igrača, posebno na probleme sa zglobovima.

"Kada sam bio aktivan teniser, bilo mi je teško da pričam o ovoj temi i da branim svoj stav, jer bi ljudi pomislili da to govorim zbog dominacije na šljaci. I da želim to da iskoristim to za šljaku ili čak i travu, pošto smatram da je to moja druga najbolja podloga", rekao je Rafa.

Odmah je nastavio svoju misao.

"Ipak, sada mogu to da kažem. Ne znam koliko profesionalaca zaista trenira na tim podlogama, to može da bude za tijelo, zglobove, posljedice će se osjetiti kad-tad", završio je Nadal.