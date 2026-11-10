KK Partizan dočekuje Baskoniju u 11. kolu Evrolige.
KK Partizan prolazi kroz jako težak period, pošto na spisku povrijeđenih imaju nekoliko igrača. Višestruko oslabljeni su uspjeli da slave protiv Makabija u prošlom kolu, a naredni izazov ih čeka protiv Baskonije u srijedu od 20.45. Đoan Penjaroja neće moći da računa na sve raspoložive snage, ali realno je da nije mogao da im se pogodi bolji rival u ovom momentu.
Baskonija je trenutno najgori tim Evrolige i ima skor od jedne pobjede i devet poraza, pa će crno-bijeli imati vremena da se oporave do duplog kola koje je na programu sljedeće sedmice.
Kakva je situacija sa povredama?
Partizanove muke se bliže kraju: Penjaroja dobio važne vijesti pred Baskoniju
Kevarijus Hejs jeste doživio lakšu povredu, ali na utakmici sa Makabijem se pojavio sa bandažom na ruci, njegova zdravstvena situacija zahtjeva mirovanje i neće biti u sastavu za meč sa Baskonijom, prenosi "Mozzartsport".
Najveći problem i jeste na centarskoj poziciji, pošto je Tonje Džekiri duže vrijeme bio van tima, ali on se u potpunosti oporavio od povrede i počeo sa timskim treninzima. Vidjećemo koliko će biti spreman za kratko vreme, pošto Penjaroja mora da se osloni na Žofrija Lovernja i iznuđenja rješenja na "petici".
Najvažnija vijest za crno-bijele je da je povreda Luke Vildoze bila trenutna i on bi trebalo da trenira pred Baskoniju u punom kapacitetu. Što se tiče Dereka Vilisa, on se nesrećno povrijedio na debiju i njegov povratak je i dalje u magli.
Ukoliko crno-bijeli uspiju da slave protiv Baskonije, ponovo će biti na pozitivnom skoru, pošto trenutno imaju učinak od pet pobjeda i pet poraza.