Policija je u Beranama uhapsila A.K. (51) iz ovog grada, zbog vožnje u pijanom stanju, saopšteno je iz Uprave policije.
“Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,45 g/kg”, kazali su iz UP u objavi na mreži X.
Službenici saobraćajne @PolicijaCG OB #Berane lišili su slobode A.K. (51) iz #BA. Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,45 g/kg. https://t.co/tg9whAPiFv— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)November 10, 2026