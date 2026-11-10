Policija je u Beranama uhapsila A.K. (51) iz ovog grada, zbog vožnje u pijanom stanju, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: mondo.rs

“Alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,45 g/kg”, kazali su iz UP u objavi na mreži X.