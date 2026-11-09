Predsjednik i član odbora direktora novosadskog holdinga osumnjičeni su da su preko povezane firme izveli finansijsku transakciju vrijednu 98 miliona dinara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Uprave kriminalističke policije - Odjeljenja za borbu protiv korupcije i Sektora poreske policije, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su dvije osobe osumnjičene za privredni kriminal i višemilionske zloupotrebe.

Slobode su lišeni D. Lj. i P. B., kojima se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

Kako se sumnja, D. Lj. je u svojstvu predsjednika odbora direktora preduzeća "Holding Centroslavija" a.d. Novi Sad, zajedno sa članom odbora direktora P. B., tokom decembra 2022. godine prekoračio granice svojih službenih ovlašćenja. Time su firmi "Tehnogradnja" d.o.o. Novi Sad - u kojoj je D. Lj. stoprocentni vlasnik, direktor i odgovorno lice - pribavili protivpravnu imovinsku korist od čak 98 miliona dinara (oko 850.000 evra).

Novcem holdinga kupili njegove akcije

Prema navodima iz predistražnog postupka, osumnjičeni su, suprotno odredbama Zakona o privrednim društvima, donijeli odluku da "Holding Centroslavija" odobri pozajmicu od 98 miliona dinara povezanoj firmi "Tehnogradnja".

Taj novac potom nije iskorišćen za redovno poslovanje, već je poslužio da "Tehnogradnja" otkupi paket od 35 odsto akcija same "Holding Centroslavije" od privrednog društva "Bobar - Beška" d.o.o., čije je faktički odgovorno lice bio upravo drugi osumnjičeni, P. B.

Kroz ovu kružnu finansijsku transakciju, "Tehnogradnja" je podigla svoj udio na ukupno 70 odsto i postala većinski vlasnik "Holding Centroslavije" - praktično koristeći novac samog holdinga da preuzme potpunu kontrolu nad njim.

Zadržavanje do 48 sati

Po odobrenju postupajućeg javnog tužioca Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, osumnjičenima D. Lj. i P. B. određeno je policijsko zadržavanje do 48 časova.

(Mondo.rs)