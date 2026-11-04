Tridesettrogodišnja A. Š. iz Novog Sada uhapšena je zbog sumnje da je na smrt pretukla svoju jednogodišnju ćerku

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir/Privatna arhiva

A. Š. (33) iz Novog Sada sumnjiči se da je prije dva dana u ovom gradu ubila svoju jednogodišnju bebu, a o stravičnom zločinu Više javno tužilaštvo izvestilo je danas. Inače, kako se saznaje, djevojčica je pretučena do smrti.

Prema saopštenju, zločin se dogodio 2. novembra u večernjim satima, kada je, kako se sumnja, A. Š. zadala više udaraca svojoj jednogodišnjoj bebi u predjelu tijela, usled čega je dijete preminulo.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Nakon prijave događaja, dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta i obavio uviđaj. Policiji je naloženo da izuzme sve materijalne dokaze i tragove koji bi mogli da budu od značaja za dalju istragu, kao i njihovo vještačenje i analizu.

"U nastavku istrage, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je majka djeteta. Njoj se na teret stavlja krivično djelo teško ubistvo, za koje je zaprijećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor", ističu iz nadležnog tužilaštva.

Međutim, tu se hapšenja nisu završila. Zbog sumnje da nije pružio pomoć djetetu, uhapšen je i njegov otac T. Š. (1972). On se sumnjiči za krivično djelo nepružanje pomoći, za koje je propisana kazna zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, u zakonskom roku, biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu. Istraga je u toku.

(Kurir/MONDO)