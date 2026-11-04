Aleksandar Vulin oglasio se iz Moskve, gdje je stigao nakon drame sa vraćanjem aviona Er Srbije za Beograd, tvrdeći da nije pobjegao iz Srbije.

Izvor: Instagram/aleksandar_vulin_rs

Aleksandar Vulin, predsednik Pokreta socijalista, bivši ministar u više vlada, a sada predsjednik Nadzornog odbora Srbijagasa, javio se da je stigao u Moskvu.

Kako tvrdi, nije nigdje pobjegao, već će u Rusiji imati niz sastanaka o produžetku gasnog aranžamana.

Vulin je na društvenoj mreži Instagram objavio video uz poruku: "Stigao sam u Moskvu".

U video izjavi objašnjava da nigdje ne bi otišao bez svoje porodice, ali i napada sve koji su objavili informaciju da je avion u kom je on bio prvobitno vraćen na beogradski aerodom jer sam nije poštovao bezbjednosnu proceduru.

Avion Er Srbije na letu JU134, koji je u utorak uveče poletio sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla" ka Moskvi, vraćen tokom iste večeri za Beograd nakon što je utvrđeno da Aleksandar Vulin nije prošao dodatnu bezbjednosnu provjeru nakon što se alarm aktivirao tokom kontrole.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu.