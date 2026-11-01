Prepiske sa aplikacije Sky, koje prenosi portal Istraga.ba, otvaraju pitanja o navodnoj ulozi Danila Vučića u finansiranju litija u Crnoj Gori 2020. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irinejem. Medijima je saopštio da otkazuje svoj božićni put u Crnu Goru, gdje su već, pod pokroviteljstvom SPC-a, tamošnji Srbi započeli litije, odnosno protestne šetnje protiv vlasti Mila Đukanovića, piše Istraga.ba.

Povod za litije bio je novi crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovijesti, čiji je cilj bio smanjenje uticaja SPC-a u Crnoj Gori. Vlasti u Podgorici optužile su Beograd da stoji iza litija. Vučić ih je nazvao „lažovima“.

"Neću putovati u Crnu Goru jer ne želim da dajem alibi crnogorskom režimu za optužbe da je moja posjeta udar na nezavisnost Crne Gore", izjavio je tada Aleksandar Vučić.

Bio je, dakle, januar 2020. godine, a aplikacija Skaj (Sky) bila je aktivna. Pripadnik škaljarskog klana Filip Korać nalazio se na slobodi. Ovaj saradnik Luke Bojovića koristio je aplikaciju Skaj pod kodnim imenom H3Q9MD.

Dvadesetog januara 2020. godine Koraću se javio beogradski fudbalski menadžer Dejan Grgić, koji je na Skaju koristio oznaku VO3T8O.

"Sad mi Danilo piše poruke. Da se vidimo sjutra. Pita me mogu li neke pare koje mu sljeduju u februaru sad da mu dam sjutra oko 16.00. Sa njim mogu i da ga iskuliram i pomjerim, ali isti mi kurac. Šta ti misliš?", upitao je Grgić Filipa Koraća.

„Koja gnjida mala, brate“, odgovorio je Korać.

„Znaš“, nastavio je Grgić u poruci upućenoj Filipu Koraću, „ako me pita nešto za tebe, ja ću da kažem da sam ljubomoran i da zamoli ćaleta da mene malo napada u novinama i da mi radi reklamu, i da okrenem na šalu. Šta ću da pričam s idiotom.“

„Ma praviš se lud, brate“, odgovorio je Korać i nastavio: „Pošalji nekoga da mu odnese te pare. :) Izvinjavaš se… nemaš vremena.“

„A mislio sam da dobijem na vremenu. Prvo da čujem cifru. Pa da kažem biće za deset dana. Brate, ja sad imam neki mali štek, ali to je za mene i troškove agencije, a ne za majmuna glavatog :)“, napisao je Grgić uz emotikon osmijeha.

Danilo o kojem pišu je sin Aleksandra Vučića. Filip Korać je pripadnik škaljarskog klana koji se trenutno nalazi u zatvoru u Francuskoj. Dejan Grgić je fudbalski menadžer čije su poslove, prema navodima iz teksta, kontrolisali Danilo Vučić i Luka Bojović. Grgić je i menadžer poznatog srpskog fudbalera Dušana Vlahovića.

Dan nakon što se Danilo Vučić javio Dejanu Grgiću organizovan je sastanak. U 16.55 časova, 21. januara 2020. godine, Grgić je pisao Koraću da Danilo stiže.

„Evo, stiže i Danilo. Sam me je zvao, kreten. Ponadao sam se da se neće javiti danas“, napisao je Grgić u poruci na Skaju upućenoj Koraću.

„Govno malo glavato“, odgovorio je Korać, vrijeđajući sina Aleksandra Vučića.

„Sve mu jebem. Dobro da nijesam otišao kući pa da me zove napolje. To mi je najgore, kad kažem obezbjeđenju da ide kući i da su slobodni, a onda me neko neplanirano zove. A pogotovo kad mi se i ne viđa sa tom osobom :)“, odgovorio je Grgić.

Dva sata kasnije Grgić je javio Koraću da je Danilo otišao iz njegove kancelarije. Novac koji je Danilo Vučić tražio, prema navodima iz prepiske, nije bio namijenjen njemu lično. Grgić je otkrio zbog čega je Danilo Vučić ranije tražio februarsku ratu.

„Evo, sad sam ga ispratio. Bio mi je u kancelariji“, napisao je Grgić.

„Nisi ga pregazio? Ili se izdrao na njega? :)“, odgovorio je Korać.

„Hahahahahah. To prepuštam tebi. Ja ću kad ode s vlasti. :) Ništa, neka kretenska priča. Kaže da mu trebaju pare jer finansira Srbe u CG za Srpsku crkvu, protiv Mila“, objasnio je Grgić.

Sedam dana kasnije, 28. januara 2020. godine, Danilo Vučić je, prema navodima iz prepiske, preuzeo novac namijenjen finansiranju litija u Crnoj Gori.

„Bio sam s Danilom danas. Dao sam mu lovu“, obavijestio je Grgić Filipa Koraća.

„Pošteno je zaradio“, odgovorio je Korać, dodajući emotikon osmijeha.

„Dobar, pošten i odgovoran mladić koji radi u jednoj vinoteci u Beogradu.“ Tako je gotovo dvije godine kasnije, u decembru 2021. godine, Aleksandar Vučić govorio o svom sinu Danilu.

Bilo je to u vrijeme kada je italijanski list La Republika (La Repubblica) identifikovao Danila Vučića kao fudbalskog menadžera Dušana Vlahovića, bivšeg fudbalera Juventusa. Vučići su negirali te veze.

Međutim, prema navodima autora teksta, prepiske iz februara 2020. godine ukazuju na umiješanost Danila Vučića.

„Piše ti poslije brat. Napolju sam. Oko pet se viđam sa Danilom :) Odem sa Danilom da se nađem, a on u Bos duksu i patikama koje sam mu ja kupio. Joj, koliko je retardiran, brate. Ovo se nije rodilo skoro. Do petka je kraj prelaznog roka, hoće pare, juri da ih uzme, a ne može da zapamti dvije rečenice“, napisao je u poruci Grgić, koji je u izvornom tekstu na ovom mjestu naveden kao Danijel Grgić.

U ovim prepiskama govori se i o navodnim vezama porodice Vučić sa Veljkom Belivukom, poznatijim kao Velja Nevolja.

„Bio sam danas sa političarom. Rekao mi je da je pitanje sekunde kada će Vučić dati otkaz Stefanoviću i njegovoj garnituri. I da Velja i Vučko (Nenad Vučković) nijesu više dobri. Sreo je negdje Vučka pa je pljuvao Velju. I da je Velja kod Stefanovića (Nebojša Stefanović) u ekipi. Kao, Papić mu je dao 300.000 eura za neku privatizaciju. I da zato ne vole ni Velju jer je u suprotnom taboru. I kaže mi da Danilo mrzi Stefanovića i huška na rat“, napisao je Grgić u poruci Filipu Koraću, poslatoj 28. aprila 2020. godine.

Godinu kasnije na površinu je isplivao sukob između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića.