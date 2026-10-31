Policija u Bačkoj Palanci identifikovala je tri maloljetnika koji su se prerušavali u časne sestre i plašili prolaznike.

Izvor: Screenshot/TikTok

Policija u Bačkoj Palanci identifikovala je tri maloljetnika koji su se tokom proteklih deset dana prerušavali u časne sestre i plašili građane, među kojima je bilo i djece.

Tri maloljetnika su, prema dostupnim informacijama, tokom proteklih deset dana na području Bačke Palanke, prerušeni u časne sestre, plašili prolaznike i djecu.

Ovi događaji uznemirili su dio građana, a policija je u međuvremenu identifikovala maloljetnike koji se dovode u vezu sa njima. Protiv sva tri maloljetnika podnesene su prekršajne prijave.

Ovaj slučaj dolazi nakon što su se tokom oktobra u više gradova i naselja u Srbiji pojavile informacije o osobama maskiranim u zastrašujuće likove časnih sestara, koje se uglavnom u večernjim satima pojavljuju na ulicama, snimaju i plaše prolaznike.

Prve informacije o ovakvim pojavama počele su da se šire početkom oktobra, najprije na području Inđije i okolnih naselja. Na društvenim mrežama objavljivane su fotografije i snimci osoba u crnim odorama i sa bijelim maskama, nalik liku iz horor filma „Časna sestra“ (The Nun).

Ubrzo su se pojavile i objave iz Beške, Jakova, Rume, Zrenjanina i pojedinih djelova Beograda. Prema medijskim izvještajima, pojedini roditelji tvrdili su da su njihova djeca uplašena i da izbjegavaju samostalne večernje izlaske. U nekim mjestima građani su putem društvenih mreža upozoravali jedni druge na pojavljivanje maskiranih osoba.

Međutim, nijesu sve informacije koje su se širile internetom bile potvrđene.

Tako je Ministarstvo unutrašnjih poslova 18. oktobra, povodom navoda o maskiranim osobama na području Inđije, za portal „Naš portal“ saopštilo da je policija provjerila prijave i objave na društvenim mrežama i utvrdila da se opisani događaji nijesu dogodili.

Prema pisanju više domaćih medija od 21. oktobra, iza dijela snimaka koji su se širili internetom stoje mladi koji učestvuju u TikTok trendu.

Na ovoj društvenoj mreži pojavili su se profili pod nazivom „Groka“, odnosno „Grokice“, uz nazive različitih gradova i naselja. Na snimcima se vide osobe u kostimima časnih sestara koje plešu, šetaju ulicama ili najavljuju svoje pojavljivanje na određenim lokacijama.

Cilj ovakvog sadržaja, prema medijskim izvještajima, jeste privlačenje pažnje, pregleda i reakcija korisnika društvenih mreža.

Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je 29. oktobra u Nišu, gdje su se pojavile informacije da su osobe maskirane u časne sestre viđene u blizini osnovne škole u Pasi Poljani. Prema pisanju „Blica“, pojedini učenici bili su uznemireni, a škola je o svemu obavijestila policiju.

Direktorka Osnovne škole „Kralj Petar Prvi“, Jelena Đorđević, navela je da su policijski službenici provjerili informacije, ali da nije bilo dokaza da su se osobe u takvim kostimima zaista pojavljivale u blizini škole. Ona je istakla da je dio uznemirenosti nastao nakon što su djeca gledala snimke na TikToku i međusobno razmjenjivala priče o maskiranim osobama.

(Bačka Palanka vesti/MONDO)