Slavi Binev, bivši evropski prvak u tekvondu i evroposlanik u dva mandata, bio je bugarski političar i biznismen koji je vodio poslove u građevinarstvu, obezbjeđenju i noćnim klubovima.

Izvor: Youtube/Television Star - Stip

Bugarski biznismen, bivši evroposlanik i političar Slavi Binev ubijen je jutros iz vatrenog oružja u svojoj kući u sofijskom naselju Pavlovo. Policija je ubrzo nakon ubistva uhapsila trojicu muškaraca, a kao mogući motiv istražuju se nerešeni finansijski odnosi, javljaju bugarski mediji.

Prema informacijama bugarske televizije NOVA, policija je prijavu o pucnjavi primila oko 10.20 časova. Hitna pomoć stigla je za sedam minuta, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt. Na telu ubijenog pronađena je jedna prostrelna rana na glavi.

Trojica osumnjičenih uhapšena na auto-putu

Policiju je o ubistvu obavijestio radnik koji se nalazio u kući. Prema njegovim riječima, nekoliko osoba došlo je na imanje, nakon čega su se začuli pucnji. Kada je otišao da provjeri šta se dogodilo, zatekao je Bineva mrtvog.

Oko sat vremena kasnije, policija je na auto-putu Trakija, u blizini tunela Trajanova vrata, uhapsila trojicu muškaraca za koje se sumnja da su povezani sa ubistvom.

Glavni sekretar bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova Ljubomir Nikolov izjavio je da su uhapšeni poznavali Bineva i da su ranije dolazili u njegovu kuću. Kod njih su pronađena dva pištolja, od kojih je jedan bio izbačen iz vozila neposredno prije zaustavljanja.

Prema prvim informacijama, uhapšeni su se bavili građevinarstvom. Policija istražuje mogućnost da je ubistvu prethodio sukob zbog neriješenih finansijskih odnosa. Nikolov je rekao da za sada nema dokaza koji bi ukazivali na naručeno ubistvo.

Sofijsko gradsko tužilaštvo pokrenulo je istragu, a očekuje se odluka o podizanju optužnice protiv privedenih.

Ko je bio Slavi Binev?

Slavčo Penčev Binev, poznat kao Slavi Binev, rođen je 10. decembra 1965. godine u Sofiji. Tokom karijere bio je uspješan tekvondista, biznismen i političar. Obavljao je i visoke funkcije u sportskim organizacijama, između ostalog kao predsjednik Bugarskog tekvondo saveza i prvi potpredsjednik Evropske tekvondo unije.

Izvor: Youtube/Television Star - Stip

Vrhunac sportske karijere dostigao je 1992. godine, kada je u Celju postao evropski prvak u tekvondu. Nakon takmičarskih dana radio je kao međunarodni sudija, trener i sportski funkcioner. Postao je predsjednik Bugarskog olimpijskog tekvondo saveza i nalazio se u vrhu evropske krovne organizacije.

Biznis i politička karijera

Tokom devedesetih i dvehiljaditih godina razvio je posao u sektoru obezbjeđenja, građevinarstvu i industriji zabave. Vodio je niz popularnih noćnih klubova u Sofiji, a njegovo ime povezivalo se sa holdingom "R-System" i klubom "BIAD". Mediji su ga godinama dovodili u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama nastalim tokom tranzicionog perioda u Bugarskoj.

Političku karijeru započeo je u stranci Ataka, na čijoj je listi 2007. godine izabran u Evropski parlament. Tamo je bio član Odbora za ekonomska i monetarna pitanja i učestvovao u radu nekoliko delegacija. Iste godine kandidovao se za gradonačelnika Sofije, a 2009. osvojio je i drugi mandat kao evroposlanik.

Stranku Ataka napustio je 2011, a godinu dana kasnije osnovao sopstvenu partiju, Konzervativnu stranku Pokret za uspjeh. Sa njom je najprije pristupio savezu GORD, a potom se 2014. priključio Nacionalnom frontu za spas Bugarske. U oktobru iste godine izabran je u bugarski parlament.

Njegovo imenovanje za predsjednika parlamentarnog Odbora za kulturu i medije izazvalo je proteste u kulturnim krugovima, zbog čega je u decembru 2014. podneo ostavku. Kasnije je preuzeo vođenje Odbora za djecu, mlade i sport. Na parlamentarnim izborima 2017. godine bio je kandidat na listi partije DPS.