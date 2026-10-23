Šest poslanika Demokratske stranke Albanije suspendovano je na 60 dana zbog izazivanja nereda i fizičkih napada tokom sjednice parlamenta.

Izvor: Report TV/youtube

Sekretarijat za etiku albanskog parlamenta suspendovao je danas šest poslanika Demokratske stranke na 60 dana jer su na sednici održanoj u četvrtak izazvali nered i fizički napali poslanike Socijaldemokratske partije, prenosi agencija Tačno.

Isključeni su Fljamur Noka, Belind Kelči, Fidelj Kreka, Lucijano Boči, Besart Džaferi i Edi Paljoka, svi poslanici demokratske stranka Salji Beriše, piše albanski ABC njuz.

Ostalih 14 demokratskih poslanika koji su blokirali zasjedanje Parlamenta, a za koje je Socijalistička stranka tražila desetodnevnu suspenziju, pomilovani su.

Na sjednici održanoj juče Fljamur Noka je fizički napao predsjednika parlamenta Nika Pelešija i šefa poslaničke grupe SP-a, Tauljanta Balu, dok je Fidelj Kreka napao bivšeg ministra Ervina Hodžu blokom za glasanje.