U Novom Sadu traje velika akcija hapšenja narko dilera i kriminalne grupe koja je navodno planirala nasilje u Beogradu tokom izbora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako nezvanično saznaje Kurir, na teritoriji Novog Sada u toku je akcija hapšenja kriminalne grupe na čelu sa narko dilerom koji je planirao da na dan održavanja parlamentarnih izbora 25. oktobra, sa 80 huligana dođe u Beograd kako bi pravili haos na ulicama.

Dobro obavješteni izvor za Kurir otkriva, da je njihov plan bio da u Beogradu "pale automobile, hvataju ćacije, da im otimaju novac, da bacaju molotovljeve koktele sa skutera i na drugi način izazivaju nasilje pa čak i da se sukobe sa policijom". U toku su i pretresi objekata i prostorija koje su koristila ova lica.

(Kurir/MONDO)