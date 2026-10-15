Policija je na području Mladenovca uhapsila muškarca osumnjičenog da je oteo šesnaestogodišnju djevojčicu u Novom Pazaru, a zatim sa njom krenuo ka Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Brzom i efikasnom akcijom policije uhapšen je muškarac koji se sumnjiči da je u Novom Pazaru oteo šesnaestogodišnju djevojčicu, a potom sa njom krenuo u pravcu Beograda. Njegovo bekstvo zaustavljeno je na području Mladenovca.

"Osumnjičeni za otmicu maloljetnice lociran je i uhapšen na području Mladenovca", potvrđeno je za agenciju RINA u Policijskoj upravi Novi Pazar.

Pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije brzo su reagovali i ušli u trag osumnjičenom, čime je ovaj slučaj dobio epilog hapšenjem.

Kako je i zašto djevojčica oteta, za sada nije zvanično poznato, kao ni detalji same policijske akcije.

(RINA/Mondo)