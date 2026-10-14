Policija je uhapsila više osoba povezanih sa likvidacijom u Beogradu, a istraga se nastavlja širom zemlje.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

U opsežnoj akciji inspektora kriminalističke policije i Specijalnog tužilaštva, uhapšeno je više osoba osumnjičenih za učešće u brutalnom ubistvu Milana Stokovića iz Zemuna.

Policija je razbila organizovanu kriminalnu grupu osumnjičenu za teška krivična djela i sistematsko prikrivanje tragova.

Istraga je intenzivirana nakon martovskog hapšenja članova ove grupe, koji su prvobitno privedeni zbog sumnje da su 19. januara nadomak Avale ubili Živka Bakića. Daljim operativnim radom istražitelji su došli do ključnih saznanja o sudbini prethodno nestalog muškarca iz Zemuna.

Policija je u blizini Požarevca pronašla improvizovanu raku u kojoj su se nalazili ugljenisani ostaci tijela. Nakon DNK analize, potvrđeno je da se radi o Milanu Stokoviću, koji je prema sumnjama istražitelja likvidiran 14. oktobra prošle godine. Tijelo je nakon identifikacije predato porodici.

Jeziv plan: 24 litra kiseline i 50 kilograma kreča za brisanje tragova

Policijska patrola je 19. oktobra u rejonu između požarevačkih sela Rečica i Rama na delu zatekla dvojicu muškaraca kako u mraku kopaju duboku rupu. Pored rake u kojoj je trebalo da završi žrtva, policija je zaplenila čak 24 litra sone kiseline i 50 kilograma kreča - hemijski koktel kojim je grupa planirala da potpuno uništi i rastvori tijelo i sve materijalne dokaze.

(Telegraf/MONDO)