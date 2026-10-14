Policija je uhapsila više osoba povezanih sa likvidacijom u Beogradu, a istraga se nastavlja širom zemlje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija je u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal uhapsila više osoba koje se dovode u vezu sa likvidacijom na teritoriji Beograda.

Prema nezvaničnim informacijama, istraga protiv ovog klana u toku je već neko vrijeme i jedan broj pripadnika već je iza rešetaka.

"Hapšenja su počela juče i akcija je i dalje u toku", otkriva izvor Kurira.

Pretresi na više lokacija na teritoriji cijele zemlje, kako se saznaje, i dalje su u toku.

(Kurir/MONDO)