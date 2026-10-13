Policijski presretač zaustavio je na motoputu Lajkovac–Valjevo vozača koji je divljao brzinom od čak 245 kilometara na čas, na dionici gdje je ograničenje 100.

Izvor: Instagram/mupsrbije

Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić upozorio je na opasnost od neodgovorne vožnje, nakon što su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije presretačem zaustavili vozača koji se motoputem Lajkovac-Valjevo kretao brzinom od čak 245 kilometara na čas, na dionici na kojoj je ograničenje 100 kilometara na čas.

"Ovakvo ponašanje za volanom je nedopustivo. Voziti 245 kilometara na čas na putu na kojem je ograničenje 100 kilometara na čas znači dovesti u opasnost ne samo sopstveni život već i živote svih drugih učesnika u saobraćaju. Nema tog razloga zbog kojeg vredi toliko rizikovati", poručio je ministar Dačić.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podnijeta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.