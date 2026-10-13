Pripadnici sarajevske policije preduzimaju sve mjere na lokaciji gde je danas oko podneva došlo do upotrebe vatrenog oružja, dok se povrijeđeni nalazi na ljekarskom zbrinjavanju.
Pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i pripadnici MUP-a KS intenzivno tragaju za osobom koja je upotrebila vatreno oružje na području Ilidže i tom prilikom ranila jednu osobu.
Do pucnjave je došlo u naselju Pejton oko 12.35 sati. Jedan muškarac je zadobio povredu u predjelu noge, te se trenutno nalazi na ljekarskoj obradi, piše Klix.
Policijski službenici raspolažu podacima o osobi za koju se sumnja da je upotrijebila vatreno oružje i u toku je intenzivna potraga za njim. Policija je zbog potrage blokirala i saobraćaj u jednom dijelu naselja.