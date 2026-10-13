Pripadnici sarajevske policije preduzimaju sve mjere na lokaciji gde je danas oko podneva došlo do upotrebe vatrenog oružja, dok se povrijeđeni nalazi na ljekarskom zbrinjavanju.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

Pripadnici Specijalne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i pripadnici MUP-a KS intenzivno tragaju za osobom koja je upotrebila vatreno oružje na području Ilidže i tom prilikom ranila jednu osobu.

Do pucnjave je došlo u naselju Pejton oko 12.35 sati. Jedan muškarac je zadobio povredu u predjelu noge, te se trenutno nalazi na ljekarskoj obradi, piše Klix.

Policijski službenici raspolažu podacima o osobi za koju se sumnja da je upotrijebila vatreno oružje i u toku je intenzivna potraga za njim. Policija je zbog potrage blokirala i saobraćaj u jednom dijelu naselja.