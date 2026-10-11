Posle svađe u saobraćaju u Zemunu, N. P. (34) uboden je sinoć nožem u grudi. Muškarac je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama, dok policija traga za napadačem koji je pobjegao.

Izvor: Ilustracija Mondo/ Stefan Stojanović

Prava drama odigrala se sinoć u Zemunu kada je, posle žestoke rasprave tokom vožnje, nožem u grudi izboden N. P. (34).

Sve se odigralo oko 22 sata sati na ulazu u Geteovu ulicu, u naselju Vojni put, kada je izbio haos između dvojice vozača u saobraćaju.

Kako mediji saznaju, sa izbodenim muškarcem u društvu je bio njegov prijatelj, koji je policajcima ispričao da je sve počelo banalnom svađom tokom vožnje. Nakon kraće rasprave, podivljali napadač je izvadio nož i žrtvu direktno ubo u grudi.

Povrijeđeni mladić je sa teškim ranama hitno prebačen u KBC "Bežanijska kosa", gdje su mu ljekari odmah ukazali pomoć i sanirali ubodnu ranu.

Policijske patrole su odmah odjurile na lice mjesta i zatekle razbijenu "škodu" beogradskih tablica, dok je vozač pobjegao.

Raspisana je potraga za njim, a o ranajvanju je obavješteno i nadležno tužilaštvo.

(Telegraf/MONDO)