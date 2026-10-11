U dramatičnoj noćnoj akciji na Novom Beogradu, vatrogasci su iz zapaljene zgrade u Ulici Pere Segedinca spasili 18 osoba i sprečili tragediju. Jedna osoba je prebačena u bolnicu.

Izvor: MUP

U dramatičnoj noćnoj akciji na Novom Beogradu, vatrogasci-spasioci uspješno su ugasili požar koji je izbio u stanu u Ulici Pere Segedinca i iz vatrenog pakla spasili čak 18 osoba.

Ono što je u gluvo doba noći prijetilo da preraste u veliku tragediju, zahvaljujući hrabrosti i prisebnosti spasilaca, završeno je bez ljudskih žrtava.

Sve je počelo sat nakon ponoći, kada je sirena označila početak dramatične trke s vremenom. Vatra je buknula u stanu površine 37 kvadratnih metara na prvom spratu zgrade, a gust i gušeći dim brzo se proširio hodnicima, zarobljavajući preplašene stanare u njihovim domovima.

Dok je panika prijetila da preuzme kontrolu, vatrogasci-spasioci su bez oklijevanja uletjeli u dimom okovanu zgradu. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, 18 lica je uspješno spaseno, dok su još dvije osobe bezbjedno evakuisane.

Jedno lice je ekipa Hitne pomoći prevezla u medicinsku ustanovu na dalje zbrinjavanje, dok su vatrogasci ostali na terenu do potpunog gašenja požara.

Prema posljednjim informacijama, požar je lokalizovan.

(Telegraf/MONDO)