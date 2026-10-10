U Beogradu uhapšeni mladići, pripadnici "vračarskog klana", zbog sumnje da su zapalili kafić na Novom Beogradu i da su htijeli da zapale još jedan ugostiteljski objekat.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je dvojicu mladića zbog sumnje da su pokušali da zapale kafić „Mig“ na Novom Beogradu, u Ulici Trešnjinog cvijeta 1a. Sumnja se da su oni u ponedjeljak, 5. oktobra, zapalili kafić „Manir“ na Novom Beogradu, u Ulici omladinskih brigada 18, dok je policija sada spriječila novi požar.

„Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija), u saradnji sa UKP-om u sjedištu Ministarstva, Upravom za tehniku i nadležnim tužilaštvima, uspješno su rasvijetlili slučaj paljevine i spriječili novi napad na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu. Kako se sumnja, osumnjičeni za pokušaj paljenja su pripadnici kriminalne grupe 'Vračarci'.

U saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu (Odjeljenjem za maloljetnike), policija je identifikovala dva maloljetna lica koja se sumnjiče da su 5. oktobra 2026. godine oko 03.00 časa izazvala požar u ugostiteljskom objektu 'Manir', u Ulici omladinskih brigada broj 18 na Novom Beogradu. Osumnjičeni maloljetnici saslušani su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo teška djela protiv opšte sigurnosti.

U odvojenoj akciji, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije (Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija), u saradnji sa UKP-om u sjedištu Ministarstva i Upravom za tehniku, sprovedenoj u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B. B. (18) i N. S. (20). Oni se sumnjiče da su 10. oktobra 2026. godine oko 01.50 časova pokušali da izazovu požar na ugostiteljskom objektu 'MIG' u Ulici Trešnjinog cvijeta broj 1a na Novom Beogradu. Osumnjičeni su za napad pripremili Molotovljev koktel i fantomke, ali su ih policijski službenici spriječili u izvršenju djela. Terete se za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti.

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu“, navodi se u saopštenju.

Pogledajte snimak osumnjičenih pripadnika "vračarskog klana" u Beogradu