Veliki požar izbio je u reciklažnom centru Metis u Puli. Angažovano je 20 vatrogasaca sa devet vozila, a stanovnicima je upućen poziv da zatvore prozore.

Izvor: JAVIER TORRES / AFP / Profimedia

Veliki požar izbio je večeras u reciklažnom centru Metis u pulskom naselju Šijana, zbog čega se u tom dijelu grada širi izrazito neugodan miris.

Stanovništvu tog dijela grada i okolnih kvartova upućen je poziv da ostanu u kućama i zatvore prozore.

Uzrok požara još nije poznat, kao ni vrsta materijala zahvaćenog vatrom, prenose hrvatski mediji.

Požar je prijavljen oko 18.40 časova, a na terenu je 20 vatrogasaca sa devet vozila.

Obustavljen je i saobraćaj u obližnjoj ulici kako bi se vatrogascima omogućio prilaz.

Građani su ispričali da su se čule i eksplozije.

U reciklažnom centru Metis od 2019. do 2024. godine zabilježena su najmanje četiri požara.