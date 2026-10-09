Trajko B. (25) osuđen je na doživotni zatvor zbog četiri ubistva i dva pokušaja ubistva žena u okolini Kumanova, a prema optužnici, zločine je počinio radi zadovoljavanja seksualnih nagona nad mrtvim tijelima.

Izvor: Facebook printscreen

Sud u Kumanovu osudio je na doživotni zatvor Trajka B. (25) iz Starog Nagoričana, koji je bio optužen za četiri ubistva i dva pokušaja ubistva žena na području Kumanova, u Sjevernoj Makedoniji, piše Skopje1.mk.

Optužnica se odnosi na šest napada počinjenih u periodu od januara 2025. do februara 2026. godine, u više sela na teritoriji opštine Staro Nagoričane. Četiri žene su izgubile život, dok su dvije preživjele.

Prema navodima tužilaštva, žrtve su uglavnom bile starije i nemoćne žene, koje je napadao kada su bile same.

U optužnici se navodi da su krivična djela počinjena iz niskih pobuda, sa namjerom zadovoljavanja seksualnih nagona nad mrtvim tijelima.

Tokom sudskog postupka Bojkovski je priznao krivicu za tri od četiri ubistva i oba pokušaja ubistva. Odgovornost za jedno ubistvo je negirao.

Psihijatrijsko vještačenje pokazalo je da je bio uračunljiv i sposoban da razumije značaj svojih postupaka. Vještak je upozorio i na postojanje rizika od ponavljanja krivičnih djela.

Osnovno javno tužilaštvo u Kumanovu još prilikom podizanja optužnice saopštilo je da zakon za krivično djelo koje se Bojkovskom stavlja na teret predviđa zatvorsku kaznu od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.