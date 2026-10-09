Proslava dječijeg rođendana u jednom restoranu na Zrenjaninskom putu u srijedu uveče pretvorila se u pravi pakao, kada je usred slavlja izbila opšta tuča motivisana porodičnim razmiricama.

Izvor: Ilustracija Mondo/ Stefan Stojanović

Prema najnovijim saznanjima, Dalibor R. slavio je rođendan svog djeteta zajedno sa bivšom suprugom. Međutim, idiličnu atmosferu prekinuo je dolazak N. S., sadašnjeg emotivnog partnera Daliborove bivše žene, nakon čega je uslijedila žučna rasprava, a potom i fizički obračun.

"Sve je djelovalo normalno, ljudi su pjevali i radovali se, a onda je odjednom nastala opšta vika i graja. Vidjeli smo kako se dvojica muškaraca guraju i psuju, a ubrzo su počele da lete čaše i flaše sa stolova. Djeca su počela da vriskom bježe prema izlazu, nastao je potpuni stampedo", navodi jedan od očevidaca koji se zatekao u lokalu.

Usred opšteg meteža, N. S. je potegao nož i Dalibora R. ubo u predeo ruke. U masovnoj tuči koja je potom eskalirala, deblji kraj izvukao je i mladić Luka B. (23), koga je neko od prisutnih u haosu tanjirom pogodio direktno u glavu.

"Bilo je strašno, krv je bila na sve strane. Mladića je pogođeni tanjir doslovno raskvavio po glavi, dok je povrijeđeni otac držao ruku i pokušavao da zaustavi krvarenje. Nismo znali ko koga udara, jedva su uspješni gosti i osoblje uspjeli da razdvajaju usijane glave dok policija i Hitna nisu stigle", ispričao je drugi svjedok ove dramatične večeri.

Obojica povrijeđenih su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu kako bi im se ukazala ljekarska pomoć i sanirale povrede.

Beogradska policija je ubrzo reagovala i na licu mjesta lišila slobode osumnjičenog N. S., kome je po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje do 48 sati. Istraga je u toku, a osumnjičeni će biti saslušan pred postupajućim tužiocem.

(Telegraf/MONDO)