Šesnaestogodišnjak je ranjen u vrat dok je sa drugovima rukovao pištoljem u stanu na Vračaru, a njegov otac je nakon incidenta saslušan zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i teško djelo protiv opšte sigurnosti.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Tinejdžer star 16 godina teško je povrijeđen u Bojanskoj ulici na Vračaru kada je u subotu oko 21.20 sati upucan u vrat dok se sa drugovima igrao pištoljem. U trenutku incidenta, u kući se nalazilo pet tinejdžera koji su gledali vatreno oružje, saznaje "Blic".

Incident se dogodio za vikend kada je dječak bio u stanu sa svojim drugarima. On je, najvjerovatnije kako bi se pohvalio, uzeo pištolj koji je njegov otac naslijedio od svog oca.

Prema informacijama, šesnaestogodišnjak je uzeo pištolj, gledao ga, namiještao šaržer u kojem je bilo metaka. Nakon što je stavio šaržer, u jednom trenutku je pištolj opalio. Ranjeni dječak se odmah uhvatio za vrat i izašao na terasu.

Svjestan prevezen u Urgentni centar

Nakon ranjavanja, tinejdžer je ostao u svjesnom stanju i uspio je da razgovara sa ljekarima Hitne pomoći koji su ubrzo stigli na lice mjesta u stan na Vračaru. On je medicinskim radnicima ispričao da se igrao pištoljem i da je on slučajno opalio, posle čega je prevezen u Urgentni centar. Trenutno se čeka procjena ljekara kako bi se utvrdilo kakve tačno povrede dečak ima.

Otac sve priznao

Roditelji povrijeđenog tinejdžera u vreme incidenta nisu bili kod kuće jer su se nalazili na putu, ali su se odmah po saznanju vratili.

Otac je na saslušanju u tužilaštvu sve priznao i objasnio da je sporni pištolj naslijedio. Prema njegovim riječima, oružje se nalazilo u ostavi, u prostoriji koju koriste on i supruga. Ocu se na teret stavljaju krivična djela nedozvoljeno držanje oružja i teško djelo protiv opšte sigurnosti.