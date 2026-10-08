Mladić je večeras oko 19 časova teško napadnut u Zrenjaninu, kada je, prema nezvaničnim informacijama, izvučen iz automobila i više puta uboden oštrim predmetom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na magistrali u Zrenjaninu večeras oko 19 časova, iz auta marke BMW, izvučen je mladić koji je potom izboden više puta oštrim predmetom, nezvanično se saznaje.

Policija i Hitna pomoć odmah su izašle na teren, a povrijeđeni mladić je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice dok je uviđaj još uvijek u toku.

Stanje povređenog mladića za sada je nepoznato.

(Zrklik/Mondo)