U hotelu "Club A" na Kopaoniku izbio je veliki požar, a vatrogasci su brzo intervenisali. Materijalna šteta je značajna, ali nema povrijeđenih.

Izvor: Mondo/Kurir/Petar Aleksić

U hotelu "Club A" na Kopaoniku, koji se nalazio u završnoj fazi renoviranja, sinoć nešto posle ponoći izbio je veliki požar.

Kako se može vidjeti na Instagram stranici "192_rs", Vatrena stihija zahvatila je veliku površinu objekta, a na lice mjesta upućene su vatrogasne ekipe koje su intervenisale na gašenju požara

"Pričinjena je velika materijalna šteta, čiji će tačan obim biti utvrđen naknadno. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a povrijeđenih osoba nema", navodi se ispod objave.