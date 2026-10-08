Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi najavio je da bi nakon uspešnih testova unutrašnji saobraćaj na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta mogao početi u oktobru, a međunarodni vozovi od decembra.

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Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi saopštio je da je završeno ispitivanje ETCS sistema na mađarskoj dionici brze pruge Beograd - Budimpešta i da bi unutrašnji saobraćaj na toj pruzi mogao da krene već u drugoj polovini oktobra, a međunarodni od decembra.

Vitezi je na svom Fejsbuk nalogu objavio da se mađarska dionica željezničke pruge Budimpešta – Beograd, u tehničkom smislu, približava završetku.

"Nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspješno završeno i ispitivanje sistema ETCS za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbjedan prevoz putnika", naveo je Vitezi, naglasivši da je pravilno funkcionisanje sistema ETCS osnovni preduslov za početak putničkog saobraćaja.

Zvanična dokumentacija neophodna za uspostavljanje putničkog saobraćaja, a na osnovu rezultata ispitivanja, očekuje se do sredine oktobra, objasnio je mađarski ministar.

"Ako sve bude teklo prema planu, u drugoj polovini oktobra, kao prvi korak, mogao bi da bude pokrenut unutrašnji putnički saobraćaj", najavio je Vitezi.

Poslednja provjera - regulisanje geometrije koloseka

U međuvremenu, kako je dodao, izvođač radova treba da sprovede i posljednje ugovorom predviđene radove na regulisanju geometrije kolosijeka, u okviru garantnih obaveza.

"Riječ je o poslu koji će trajati gotovo dva mjeseca: biće izvršeno regulisanje staničnih kolosijeka i skretnica, kao i kolosijeka na otvorenoj pruzi, kako bi pruga i dugoročno bila pogodna za saobraćaj brzinom od 160 kilometara na sat", objasnio je Vitezi.

Kako je naglasio, riječ je o uobičajenoj i unaprijed planiranoj završnoj fazi radova koja prethodi puštanju nove željezničke pruge u saobraćaj.

"Neophodna je zato što se tokom izgradnje i probnih opterećenja tucanički zastor ispod kolosijeka dodatno sabija, zbog čega položaj šina i skretnica mora ponovo precizno da se podesi. Pri brzini od 160 kilometara na sat posebno je važno da geometrija kolosijeka dugoročno ostane u okviru projektovanih vrijednosti", precizirao je Vitezi.

Sledeći korak voz do Beograda

Radovi su, kako je naveo, organizovani tako da regulisanje kolosijeka na prigradskoj dionici između Ferencvaroša i Kunsentmikloš-Taša bude završeno do kraja oktobra. Na taj način, nakon uspostavljanja unutrašnjeg putničkog saobraćaja, preostali radovi moći će da se izvode uz znatno manje ograničenja, pojasnio je Vitezi.

„Ako i unutrašnji putnički saobraćaj tokom prvih nedjelja bude funkcionisao bez problema, u decembru bi mogao da uslijedi sljedeći korak: potpuno iskorišćavanje mogućnosti saobraćaja brzinom od 160 kilometara na sat i pokretanje međunarodnog putničkog saobraćaja između Budimpešte i Beograda“, najavio je Vitezi.

Naglasio je da su na brzoj pruzi do sada sprovedena brojna testiranja, popravke i provjere, ali da preostaje još posla.

„Putnicima ćemo dozvoliti da koriste ovu prugu tek kada budu ispunjeni svi neophodni bezbjednosni uslovi. Od toga nećemo odstupiti“, poručio je David Vitezi.

Podsjetimo, mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je početkom avgusta za N1 da bi brza pruga Budimpešta–Beograd mogla da bude otvorena početkom jeseni, ukoliko testiranja signalnog sistema budu završena bez problema.

„Nije problem u tome da nije dobro urađeno, već u tome što još nije isporučeno od kineske kompanije koja je ugovorna od prošle vlade Mađarske, ali i to je u završnoj fazi. Softver je isporučen, provjere softvera u kancelariji su obavljene i tzv. testiranje u ‘dark modu’, tako kažemo na mađarskom, što je testiranje u stvarnom saobraćaju, uživo u vozovima, juče je počelo“, objasnio je mađarski ministar.

(N1/MONDO)