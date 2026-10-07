Uhapšen mladić zbog tuče i pokušaja ubistva u centru Beograda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je mladića A.S. (19) po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je 24. septembra ove godine pokušao da liši života oštećenog D.P. (18) u centru Beograda. Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo Ubistvo u pokušaju.

"Osumnjičenom je na teret stavljeno krivično djelo Ubistvo u pokušaju, nakon što je ovaj predmet preuzet na nadležnost od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Postoje osnovi sumnje da je A.S. 24. septembra u 00:44 časova u Ulici Braće Jugović, nakon kraće verbalne rasprave, oštrim predmetom nanio tešku tjelesnu povredu oštećenom D.P. A.S. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.