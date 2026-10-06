Na registarskim tablicama u BiH nalaze se samo slova A, E, J, K, M, O i T.

Izvor: Klix - screenshot

Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država u svijetu koja nema oznaku registracionog područja (grada ili opštine) na tablicama.

Na registarskim tablicama iz bezbjednosnih razloga nisu istaknuti gradovi u kojima su vozila registrovana.

Samo slova A, E, J, K, M, O i T možete da vidite na bosansko-hercegovačkoj registarskoj tablici, jer se isto pišu i na ćirilici i na latinici.

Podsjećanja radi, Bosna i Hercegovina je za vrijeme SFR Jugoslavije imala skraćenice gradova. Tako su Banjalučani imali oznake BL, Bijeljinci BN, Tuzlaci TZ, Brčaci BČ, Sarajlije SA, Mostarci MO itd.

Bezbjednosni elementi

Svaka registarska tablica ima niz zaštitnih obilježja:

vodeni žig "BiH" koji se vidi pod određenim svijetlom,

virtuelnu sigurnosnu nit ugrađenu u retroreflektujuću foliju,

laserski ugraviran serijski broj i 1D bar-kod koji je jedinstven za svaku tablicu,

strogo propisan font i razmak znakova, kako bi se spriječilo falsifikovanje.

Zahvaljujući tim elementima, falsifikovanje tablica je izuzetno teško.