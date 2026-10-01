Zbog uklanjanja i uništavanja avio-bombe iz Drugog svjetskog rata teške 250 kilograma, dio stanovnika beogradske opštine Palilula moraće u nedelju rano ujutru privremeno da napusti svoje stanove.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva

Stanari u dijelu Bulevara despota Stefana, Poenkareove, Viline vode i Jovana Avakumovića moraju da napuste svoje domove u nedjelju, 4. oktobra, najkasnije do 7 časova ujutru.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije sprovešće u nedjelju akciju uklanjanja i uništavanja avio-bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata, koja je pronađena na lokaciji Poenkareova broj 22. Zbog toga je Štab za vanredne situacije GO Palilula donio naredbu o evakuaciji stanovništva iz ugrožene zone.

Naredba o evakuaciji već je osvanula na ulazima zgrada u ovom dijelu grada, a nadležne službe ništa ne prepuštaju slučaju.

„Obavještenje je zalijepljeno na oglasnoj tabli u našoj zgradi, a i policija je dolazila lično od vrata do vrata da nas obavijesti o evakuaciji i proceduri za nedjelju“, rekla je za MONDO jedna stanarka zgrade u Bulevaru despota Stefana (nekadašnjoj Ulici 29. novembra).

Izvor: privatna arhiva

Građanima je naloženo da pre izlaska iz stanova otvore prozore, spuste roletne i povedu kućne ljubimce. Za sve kojima je potreban privremeni smeštaj obezbeđeni su prihvatni centri i prevoz autobusima.

Pored evakuacije građana, na snazi je i posebna naredba za vlasnike automobila - sva vozila iz navedenih ulica moraju biti pomerena u subotu, 3. oktobra, najkasnije do 22 časa, inače će ih ukloniti "Parking servis".