U Hagu su danas izbili žestoki sukobi između policije i stotina desničarskih demonstranata okupljenih na protestu protiv imigracione politike Holandije.

Izvor: X/Europa.com

U Hagu su izbili ulični sukobi kada su desničarske grupe organizovale demonstracije protiv holandskih imigracionih zakona, a policija intervenisala radi obuzdavanja mase.

Okupljanje nazvano "Mi smo narod" počelo je u parku Malijeveld, gde su prisutni isticali keltske krstove i natpise sa porukama o prednosti bjelaca i zahtevima za remigraciju. Situacija se otela kontroli kada je dio demonstranata počeo da napada policijske snage gađajući ih bakljama i petardama.

Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration.Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers. Chants included calls for “remigration” and “White lives matter.”Follow: @europa — Europa.com (@europa)September 19, 2026

Zbog nereda je u okolnim četvrtima uvedeno vanredno stanje, dok je zamjenik gradonačelnika oko 14.15 časova prekinuo skup i naredio razilaženje. Specijalne jedinice i konjička policija koristile su suzavac i opkoljavale najratobornije učesnike kako bi potisnule protest i okončale sukobe.