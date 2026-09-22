Predstavnici Unije poslodavaca (UPCG) trebalo bi sjutra da razgovaraju sa premijerom Milojkom Spajićem o Vladinom novom programu povećanja zarada - Euro model.

Izvor: UPCG

U UPCG žele da od Spajića dobiju dodatne informacije o najavljenom modelu, ali i da otvoreno razgovaraju o njegovim mogućim efektima na poslovanje i privredu u cjelini.

Iz UPCG su ranije saopštili da je najava u vezi sa povećanjem minimalnih zarada izazvala ogromnu pažnju i zabrinutost privrede.

U UPCG smatraju i da je prije nastavka razgovora o Opšem kolektivnm ugovoru (OKU) potrebno sagledati predložena zakonska rješenja i njihov uticaj na privredu i sistem zarada, prenosi "Dan".

Vlada je prošle sedmice usvojila set zakona koji će omogućiti primjenu novog modela obračuna zarada od januara - eurao model.

Model podrazumijeva rast minimalne zarade za zaposlene na radnim mjestima sa osnovnim i nižim obrazovanjem na hiljadu eura, sa srednjim obrazovanjem na 1,25 hiljada eura, dok će minimalna zarada za radna mjesta sa visokim obrazovanjem iznositi 1,4 hiljade eura.

Prema pisanju medija, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), koji trenutno iznosi deset odsto bruto zarade zaposlenog, biće ukinut od januara i uračunat u neto zaradu zaposlenog.

Takođe, ukinuće se srednja stopa poreza na dobit od 12 odsto, koja je važila na iznose od 100 hiljada do 1,5 miliona, pa će se ti iznosi oporezovati po većoj stopi od 15 odsto.

Smanjiće se i procenti koji su opštinama preusmjeravani od poreza na dohodak fizičkih lica, poreza na nepokretnosti i motorna vozila, kao i naknada od igara na sreću, pa će veći dio tih iznosa ostati u državnom budžetu.