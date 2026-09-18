Vatrena stihija zahvatila je popodne planinu Rtanj, gdje se ekipe iz Boljevca i Zaječara bore da ukrote požar prije nego što pređe greben.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Vatrogasci iz Boljevca i Zaječara učestvuju u gašenju požara koji je popodne izbio na planini Rtanj. Vatra se vidi sa velike udaljenosti, a zvaničnih informacija o zahvaćenoj površini još uvijek nema.

Za sada se fotografije šire putem društvenih mreža. Prema riječima meštana, ukoliko vatra pređe preko tzv "grebena", izgoreće najljepši dio četinarske šume.

Mještani se nadaju angažovanju helikoptera, koji vodu mogu sakupiti u obližnjem vrmdžanskom jezeru.

(Istmedia/Mondo)